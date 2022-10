La fin de la Renault Zoé n’est plus aussi certaine que ça

Attendue pour 2024, la future Renault 5 électrique ne prendra pas la place des Zoé et Clio au sein de la gamme. Du moins pas tout de suite, et ce malgré leur gabarit similaire.

Renault est en pleine phase de renouveau. Présenté en début d’année, le plan Renaulution mis en place par le nouveau patron du groupe, Luca de Meo a en effet pour but de donner un nouveau souffle à la marque et surtout de développer sa stratégie autour de l’électrification. De nombreux axes seront évidemment développés, dont le lancement de nouveaux modèles 100 % électriques au cours des prochaines années.

Une compacte électrique

Cela a déjà commencé avec la commercialisation en février dernier de la Renault Mégane E-Tech Electric, qui connaît aujourd’hui un franc succès. Mais la firme au losange a également à cœur de faire revivre son passé en le modernisant. C’est ainsi qu’a été présentée en début d’année dernière la Renault 5 Prototype, annonçant bel et bien un modèle de série qui arrivera en 2024.

Cette nouvelle venue est l’un des piliers de la nouvelle stratégie du groupe, avec le concept Dacia Bigster et la récente Mobilize Duo, qui remplacera a terme la Renault Twizy, commercialisée depuis 2011. Mais la future R5 Electric va t-elle prendre la place de la Zoé, voire même de la Clio, alors que la compacte n’est pas proposée en électrique et que les trois affichent peu ou prou les mêmes dimensions ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la réponse est non. Et elle a été confirmée par le vice-président exécutif du Groupe Renault, Laurens van den Acker au site anglais Autocar. Dans un entretien, ce dernier a affirmé : « Est-ce la fin de la Zoé ? La réponse est non, car la Zoé est la voiture électrique la plus vendue en Europe. Donc, ce serait idiot d’arrêter les véhicules qui se vendent le mieux dans leur segment« .

Une déclaration à prendre avec des pincettes, car la compacte électrique se place seulement en 4ème position au classement des modèles les plus vendus depuis le début de l’année, largement devancée par sa concurrente, la Peugeot e-208.

En ce qui concerne la Clio, le directeur du design, Gilles Vidal, affirme que « c’est le moment de remettre en cause l’existant. Il ne s’agit pas de remplacer la Clio en tant que telle, mais il y a des questions sur la Clio et le Renault Captur« . La compacte thermique devrait donc encore exister quelques années, mais ses motorisations pourraient évoluer en fonction des normes environnementales.

Sept modèles en préparation

Au total, pas moins de sept nouveaux modèles électriques devraient voir le jour au sein de la gamme de Renault d’ici à 2025, alors qu’elle prévoit d’arrêter de vendre des voitures thermiques à partir de 2030. Soit cinq ans avant l’échéance décidée par l’Union Européenne pour l’interdiction de la commercialisation d’autos à combustion interne neuves. Si l’on ne connaît pas encore tout le plan produit, il se murmure que deux citadines du segment B seraient en préparation, tandis que la version de série du concept 4Ever Trophy arrivera en 2025. Il faudra également s’attendre à voir arriver une Clio 100 % électrique, alors que le best-seller de la marque se limite actuellement à l’hybride.

Enfin, la Renault Zoé devrait quant à elle subir de nombreuses évolutions, qui lui permettront de se démarquer au sein de la gamme. Alors que la R5 est annoncée par Van den Acker comme « la voiture électrique populaire du futur« , on imagine que la Zoé verra son prix baisser, pour en faire un produit d’entrée de gamme, plus abordable. L’occasion pour Renault de rentabiliser l’investissement industriel quelques années de plus, avant que la Zoé ne soit définitivement trop « dépassée ».

