Renault 5 électrique : des nouvelles fuites dévoilent son intérieur technologique

Quelques semaines après avoir montré son design définitif suite à une fuite, la Renault 5 E-Tech laisse désormais échapper son poste de conduite, à la présentation néo-rétro très prometteuse. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la nouvelle voiture électrique qui sera bientôt officiellement dévoilée.

Comme tous les constructeurs, Renault va devoir accélérer l’électrification de sa gamme. Cela a déjà bien commencé à vrai dire, alors que la firme avait dévoilé en 2021 son vaste plan, baptisé Renaulution. C’est d’ailleurs à cette occasion que fut officiellement révélée la future R5 E-Tech, sous forme d’un concept très proche de la version de série.

Un intérieur néo-rétro

Cette dernière doit désormais voir le jour en février 2024, comme l’avait déjà confirmé la marque tricolore. Et on peut dire que cette dernière est particulièrement impatiente de lever le voile sur sa citadine électrique, comme en témoignent les teasers publiés sur le net. En effet, au mois de décembre 2023, le constructeur dévoilait quelques photos montrant une série de détails de sa nouvelle auto électrique.

On y voyait quelques éléments distinctifs comme les feux, ainsi qu’un petit écran installé sur le capot pour afficher le niveau de batterie restant. Mais quelques jours plus tard, une énorme fuite dévoilait le design définitif de la voiture, sans réelle surprise cependant : ce dernier est, comme prévu, très proche du concept-car, à quelques petits détails près. Une inconnue demeurait cependant jusqu’à présent : le poste de conduite. Ce dernier n’avait en effet encore jamais été montré au public.

Bien sûr, il faudra patienter jusqu’à la révélation officielle de la citadine électrique pour le découvrir en intégralité. Mais voilà qu’une nouvelle fuite nous donne déjà une petite idée de ce à quoi il devrait ressembler. C’est un utilisateur du forum CocheSpias qui a posté ces clichés, dévoilant le poste de conduite de la R5 E-Tech, et notamment son combiné numérique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Renault surfe à fond sur la tendance rétro.

Et pour cause, nous découvrons un affichage fortement inspiré des années 1980, qui fait la part belle aux couleurs flashy comme le jaune et le violet. Plusieurs informations sont affichées, dont un compteur kilométrique affichant la distance parcourue depuis le début du trajet et au total, ainsi qu’un compteur de vitesse. Ce dernier indique d’ailleurs 249 km/h, ce qui est cependant très fantaisiste, car la voiture ne devrait pas pouvoir atteindre une telle valeur.

Plusieurs affichages

Selon les visuels postés sur le net, il sera possible de changer l’affichage en fonction de ses envies et de ses besoins. Un autre mode sera proposé, avec une présentation plus classique.

Le poste de conduite a également été montré via une photo espion, affichant un style quant à lui très moderne, avec une grande dalle numérique qui nous rappelle un peu celle du Renault Scénic E-Tech, dont les prix ont été dévoilés il y a quelques jours. Comme pour ce dernier ou la Mégane E-Tech, Android Automotive devrait être de la partie. Mais rien d’autre n’a été montré pour le moment.

On sait que la citadine, qui chassera directement sur les terres de la nouvelle Citroën ë-C3 sera également compatible avec une application mobile. Cette dernière permettra d’ouvrir la voiture, mais également de gérer la recharge, et sans doute de pouvoir la planifier en fonctions des heures pleines ou creuses par exemple. Il devrait être possible de programmer le chauffage ou la climatisation, mais cela reste à confirmer.

Pour mémoire, la nouvelle Renault 5 E-Tech embarquera une petite batterie de 40 kWh dans sa version d’entrée de gamme, qui lui permettra d’afficher une autonomie de 300 kilomètres selon le cycle WLTP. Une version dotée d’un accumulateur de 52 kWh sera d’abord proposée au lancement, pouvant alors parcourir jusqu’à 400 kilomètres en une seule charge. De quoi partir facilement en vacances, comme nous l’avions expérimenté quelques mois plus tôt.

La version définitive de la R5 E-Tech sera officiellement dévoilée le 26 février prochain, à l’occasion du salon de Genève. Les premières livraisons débuteront à l’automne pour la citadine électrique, qui sera fabriquée au sein de l’usine de Douai. Elle devrait démarrer à partir de 25 000 euros, afin de chasser sur les terres de la Volkswagen ID.2, entre autres.