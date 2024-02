La Renault 5 E-Tech électrique est déjà en concession… dans un format particulier

Officialisée il y a quelques jours seulement au salon de Genève, la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique peut d'ores et déjà être vue dans les concessions. Une petite prouesse rendue possible par un soupçon de technologie ! La fameuse réalité virtuelle.

Cela faisait trois ans déjà que la nouvelle Renault 5 E-Tech avait été annoncée par le constructeur. Cependant, il s’agissait à l’époque d’un concept-car, dévoilé par Luca de Meo, patron de la marque, à l’occasion de la présentation de la stratégie Renaultion en janvier 2021.

Déjà dans les showrooms

Mais c’est finalement lors du salon de Genève, qui se déroule en ce moment même, que la version définitive de la citadine électrique vient d’être officialisée. Si nous avons eu la chance de pouvoir l’approcher et la découvrir en avant-première, les clients devront quant à eux patienter encore un peu. Et pour cause, la voiture ne sera lancée qu’au mois de septembre prochain. Cependant, il est d’ores et déjà possible de la voir dans les showrooms.

C’est en tout cas ce que nous apprend un post publié sur LinkedIn par Charlotte de Poorter, assistante marketing au sein d’une concession de la marque située à Lille. La firme a-t-elle déjà reçu des exemplaires de démonstration, alors que la production n’a pourtant pas encore démarré ? Et bien non, malheureusement. Mais le constructeur mise sur une autre solution pour rendre sa nouvelle star visible, en conditions presque réelles.

Comment ? Grâce à la réalité augmentée ! Sur les photos publiées en ligne, on voit en effet la nouvelle Renault 5 E-Tech prendre place au centre de la concession, comme si elle était déjà exposée. Un tour de passe-passe malin, qui permet aux visiteurs de visualiser la voiture, sous tous les angles. De quoi mieux se rendre compte également des proportions riquiqi de la citadine, qui ne mesure que 3,92 mètres de long pour 1,77 mètre de large et 1,50 mètre de haut.

Mais comment fonctionne ce dispositif malin ? Pour le moment, ni le constructeur, ni la concession ne donne de détails sur ce dernier. Il semblerait qu’il s’agisse simplement d’un QR Code positionné sur le sol à scanner avec son smartphone. L’image en 3D de la voiture apparaît ensuite logiquement directement dans l’écran de ce dernier, permettant de tourner autour comme une vraie auto.

Un modèle attendu

Pour l’heure, on ne sait pas si cette initiative amusante émane de Renault ou si elle a été simplement lancée par GGP Auto, qui possède tout un groupe de concessions sur le territoire. Quoi qu’il en soit, cette dernière permet aux clients de patienter avant les premières livraisons de la voiture aux showrooms. Et pour cause, celle-ci est déjà particulièrement attendue, alors que les pré-commandes sont déjà ouvertes moyennant un acompte de 150 euros.

On ne sait en revanche pas combien de réservations ont déjà été enregistrées par le constructeur. Pour mémoire, la nouvelle R5 E-Tech se décline en trois niveaux de puissance, avec 95, 120 et 150 chevaux, ainsi que deux batteries différentes, utilisant la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt). La première affiche une capacité de 40 kWh et permet de parcourir 300 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est toutefois le pack de 52 kWh qui sera lancé le premier, avec une autonomie de 400 kilomètres.

La citadine se dote également de la charge bidirectionnelle, et peut se charger de 15 à 80 % en 30 minutes, à une puissance de 100 kW. Ce qui nous paraît tout de même un peu long. Dommage également qu’elle ne soit pas dotée de la conduite à une pédale, ni d’un petit frunk à l’avant, contrairement à sa rivale, la Dacia Spring. Cette dernière, qui vient d’être restylée devrait directement s’opposer à la nouvelle R5 E-Tech Electric.

Ce sera aussi le cas de la Citroën ë-C3, que nous avons récemment découvert et qui va démarrer à partir de 23 300 euros seulement. La citadine au losange sera quant à elle sous les 25 000 euros, mais son prix n’a pas encore été annoncé officiellement.