Les Samsung Galaxy S21 se préparent à passer à Android 12 avec One UI 4

Samsung vient de communiquer officiellement sur la mise à jour One UI 4 basée sur Android 12. Sans surprise, ce sont les Galaxy S21 qui seront les premiers à en bénéficier.

C’est désormais officiel, la mise à jour OneUI 4 basée sur Android 12 arrivera en septembre sur les smartphones de la famille Samsung Galaxy S21, sous la forme d’une bêta. L’annonce est officielle et provient du forum sud-coréen de la communauté du constructeur, nous l’attendions avec impatience.

Une mise à jour attendue pour la fin de l’année

Cette année, Google a adopté une approche légèrement différente dans son programme de test bêta par rapport aux années précédentes. En effet, pratiquement toutes les versions d’Android 12 Bêta étaient réservées à ses smartphones Pixel. Précédemment, différents modèles des autres fabricants étaient impliqués dans plusieurs étapes du développement de la mise à jour d’Android.

Depuis quelques semaines, des versions du Galaxy S21 équipées d’Android 12 avaient été repérées sur GeekBench. Nous nous attendions donc à quelques nouvelles sur la bêta de Samsung.

Il y a beaucoup d’attentes autour de cette mise à jour One UI 4. Premièrement, car les constructeurs n’intègrent pas toutes les nouveautés introduites par Google. Est-ce que la nouvelle interface Material You sera intégrée ? Impossible de le certifier, Samsung compte peut-être justement proposer une expérience différente sur One UI. De plus, One UI 4 introduira également ses propres changements et nouveautés. Enfin, Google et Samsung ont collaboré ensemble autour de la Galaxy Watch 4 et son OS, ce qui pourrait également avoir quelques conséquences positives pour One UI.

Dans tous les cas, les Galaxy S21 seront les premiers à bénéficier de One UI 4 avec une mise à jour qui sera certainement déployée fin 2021.