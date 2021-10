Pourquoi le Samsung 980 Pro est un SSD conçu sur-mesure pour la Playstation 5

Samsung a conçu un SSD spécial pour la PlayStation 5. C'est une déclinaison de son SSD PCIe 4.0 avec deux spécificités.

La PlayStation 5 peut enfin profiter de son slot M.2 grâce à une mise à jour logicielle. Pour rappel, Microsoft a opté pour une carte d’extension propriétaire facile à installer sur sa Xbox Series X, alors que Sony a fait le choix d’une solution standard, un SSD NVMe de PC, mais un peu plus complexe à installer. On vous explique d’ailleurs comment l’installer dans un dossier et en vidéo.

Samsung commercialise un SSD spécial

Samsung, un des plus grands fabricants de SSD, a profité de l’occasion pour dévoiler un SSD spécial PS5. Il s’agit d’une déclinaison du SSD PCIe 4.0 de Samsung à un changement près. Ce dernier intègre un dissipateur thermique directement. De plus, il offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7000 Mo/s en lecture et 5100 Mo/s en écriture.

Malgré la présence d’un dissipateur thermique, il ne mesure que 8,6 mm d’épaisseur ce qui permet également de l’utiliser sur d’autres appareils, comme des ordinateurs portables compatibles. Il ne sera disponible qu’en novembre, le tarif est plus élevé que les SSD les moins chers : 219,90 euros pour 1 To et 419,90 pour 2 To.