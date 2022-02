Cafouillage autour de l’écran des Samsung Galaxy S22

Samsung a modifié une caractéristique des Galaxy S22 et S22+ après leur annonce. Ce détail n'est pas passé inaperçu.

Les Galaxy S22 sont là ! Ils ont annoncés présentés lors de l’Unpacked 2022, nous les avons pris en main, à commencer par les Galaxy S22 et S22 Plus, mais aussi le S22 Ultra.

Les tests ne devraient pas tarder à arriver. En attendant, Samsung vient de modifier une des caractéristiques des Galaxy S22. Le constructeur coréen a affirmé que les trois modèles étaient avaient un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui correspond aux Galaxy S21 de l’année dernière. Seul le Galaxy S22 Ultra peut cependant faire varier son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, grâce à sa technologie LTPO 2.0.

En comparaison, Samsung a expliqué que le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ ont un taux de rafraîchissement qui peut descendre jusqu’à 10 Hz, comme expliqué sur le site internet officiel juste après l’annonce. Cependant, Samsung a modifié cette caractéristique. Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, il indique maintenant que le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ ne peuvent fluctuer qu’entre 48 et 120 Hz. Pourquoi ? Car ni le Galaxy S22 ni le Galaxy S22+ ont une technologie LTPO, ils utilisent du LTPS.

Le LTPS (Low Temperature PolySilicon) est une technologie de fond de panier. C’est ce que l’on peut comparer à une carte mère. Effectivement, elle n’intègre pas de processeurs ou de gestion de stockage, mais cette dernière est une structure qui peut accueillir les diodes de l’écran. C’est là où les diodes sont branchées et alimentées, et déterminent ainsi la définition d’affichage, la fréquence de rafraîchissement, ou encore la consommation d’énergie.

Justement, il est difficile de connaître précisément les conséquences de ce changement pour les Galaxy S22 et S22 Plus. Cependant, il est fort à parier que cela a un impact sur l’autonomie, plus ou moins limité. Les premiers testeurs, dont Marques Brownlee, s’inquiète de l’autonomie des Galaxy S22, en particulier le modèle standard. Avec une capacité de batterie de 3700 mAh, il faudra attendre les premiers testent pour tirer des conclusions.

Tweeting from the S22 Ultra right now to say: I'm worried about the battery life on the small S22. It has a smaller battery than last year: 3700mah powering what we've found out is NOT an LTPO display. And it looks like Samsung avoided giving it to reviewers, including myself 🤔

