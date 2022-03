Samsung Galaxy A53 : déjà des unboxings, mais attention à ne pas vous faire berner

Le Samsung Galaxy A53 5G est attendu le 17 mars 2022 pour son intronisation officielle. De nombreuses vidéos prétendent prendre en main le téléphone. Mais attention à un détail : la prise jack.

Le Galaxy A53 5G devrait être présenté lors d’un évènement prévu le 17 mars 2022. On le sait, Samsung a quelques difficultés à garder sous le boisseau ses téléphones avant leur intronisation en bonne et due forme. Mais ce coup-ci, c’est vraiment le festival.

Si vous tapez Samsung Galaxy A53 sur un moteur de recherche, vous constaterez que de nombreux unboxings s’en sont déjà chargés.

Un utilisateur de YouTube avec à peine 8000 abonnés a par exemple publié une vidéo au ton clairement narquois. Il intègre en effet une musique humoristique lors d’un rapide unboxing de 43 secondes, ainsi qu’une série de mèmes. On y découvre ce qui pourrait être le design complet du Galaxy A53 5G, avec, toujours selon cette vidéo, un Exynos 1280, mais surtout aucun chargeur dans la boîte.

Prise en main complète, mais fausse

Prenez bien garde cependant si vous vous aventurez sur le terrain des nombreux prétendus unboxings du A53 5G, car son design est très proche du A52. Résultat, certains youtubeurs peu scrupuleux en profitent, comme Unbox TV, qui trompe sans vergogne ses 112 000 abonnés.

Il s’est ainsi fendu de ce qu’il prétend être une prise en main complète de l’appareil milieu de gamme.

En plus du design complet du téléphone, on y découvre un bloc de charge capable de monter jusqu’à 15W, un cadre qui pourrait être en métal, quelques clichés attrapés avec l’appareil et ses capacités en jeu sur PUBG.

On pourrait y croire, jusqu’au moment où l’on aperçoit la tranche inférieure du téléphone avec une entrée jack. Or jusqu’ici, les fuites provenant de leakers plutôt fiables comme OnLeaks mentionnaient bien la disparition du port jack comme seule et unique différence esthétique avec les anciens modèles.

En plus de cela, le youtubeur utilise DRM Info, une application qui permet de connaître la compatibilité du téléphone avec le DRM Widevine L1, obligatoire pour regarder des vidéos en HD sur les plateformes SVoD. Or cette application renseigne le nom du téléphone en haut. Et qu’aperçoit-on justement ? SM-A528B, sous entendu, Samsung Galaxy A52.

La première vidéo dont nous vous parlions plus haut pour sa part, révèle un menton sans port jack, de quoi renforcer sa légitimité.

Quoi qu’il arrive, le mieux reste tout de même d’attendre le jeudi 17 mars 2022, où Samsung devrait présenter officiellement son futur best-seller en puissance.

