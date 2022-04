Samsung Galaxy M53 5G : la résistance face à Xiaomi passe par les mégapixels et les mAh

Samsung est toujours le leader de la téléphonie mais la marque coréenne doit faire face à Xiaomi et son énorme appétit. Pour lutter, Samsung multiplie les lancements d'appareils... dont le dernier Galaxy M53 5G.

Il n’est pas simple de faire face à Xiaomi, la marque chinoise multiplie les annonces de nouveaux smartphones. Prenons, par exemple, la gamme Redmi Note 11 qui comprend, à elle seule, au moins 5 modèles différents. Samsung a déjà sa propre force pour lutter, ce sont les gammes Galaxy M et Galaxy A. Après les A13 4G, A13 5G, A33 5G, A53 5G… voici le M53 5G.

Une belle fiche technique

Le nouveau Samsung Galaxy M53 5G parie sur un SoC maison, l’Exynos 1080. Il s’agit d’un processeur 5G de milieu de gamme, qui n’est donc pas trop puissant , mais dont l’objectif est d’assurer les tâches courantes. Il est accompagné d’une configuration de 6 + 128 Go pour la mémoire et le stockage, et pour alimenter le tout on retrouve une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W. Comme les autres récents smartphones Samsung, le chargeur n’est pas inclus.

Contrairement au Galaxy A13 4G, l’écran du Galaxy M53 est doté de la technologie Super AMOLED, avec une diagonale de 6,7 pouces et une définition Full HD +. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, avec un petit trou au centre pour loger la caméra frontale. On est clairement face à un écran bien plus qualitatif que celui du Galaxy A13, de quoi s’emmêler les pinceaux pour comprendre comment les gammes de Galaxy co-existent.

Au niveau de la photo, le capteur principal fait 108 mégapixels avec une optique à ouverture f/1.8, accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels. Les deux autres capteurs sont accessoires, du macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Il est livré avec Android 12 prêt à l’emploi et l’interface One UI 4.1. Au niveau de la connectivité, il dispose de la 5G, du WiFi 5 et du Bluetooth 5.2.

Pas de tarif pour le moment, mais il est fort probable que le prix soit sous les 300 euros.

