Les Galaxy Watch 4 profitent d’une nouvelle bêta en attendant la Galaxy Watch 5

Samsung a lancé le déploiement de la cinquième bêta de One UI Watch 4.5 en moins de deux mois afin de préparer l'arrivée des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

Alors que Samsung doit présenter, dans tout juste deux semaines, ses nouvelles montres connectées sous Wear OS, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, le constructeur coréen continue de travailler sur leur système d’exploitation. La firme a publié la cinquième version bêta de One UI Watch 4.5 destinée aux Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

Pour rappel, les deux dernières montres connectées de Samsung ont été lancées en août 2020 et étaient alors équipées de One UI 4, une interface basée sur Wear OS qui permet au constructeur d’ajouter sa petite touche graphique au logiciel de Google. Début juin, Samsung lançait cependant la première bêta de One UI Watch 4.5, une interface censée améliorer davantage l’expérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités, un support du clavier QWERTY ou une meilleure gestion des notifications. Depuis cette première bêta publiée initialement en Corée du Sud, et en l’espace d’un mois et demi, Samsung a lancé quatre autres phases de bêta.

Une cinquième bêta bourrée de correctifs

La dernière de ces bêta, et la cinquième, date de ce mardi. Comme le rapporte Android Police, Samsung a lancé le déploiement de la cinquième bêta de One UI Watch 4.5 pour ses dernières montres connectées. Il s’agit de la version « ZVG7 ». Celle-ci intègre essentiellement des corrections de bug avec une meilleure gestion des cadrans téléchargés, un correctif quant aux complications météo ou une meilleure gestion de la recharge et de la consommation énergétique.

Rappelons néanmoins qu’il ne s’agit encore que d’une version bêta de One UI Watch 4.5. Pour en profiter, les utilisateurs doivent être inscrits au programme bêta de Samsung en passant par l’application Samsung Members.

La version finale de One UI Watch 4.5 devrait être disponible plus tard dans l’année. On s’attend par ailleurs à ce qu’elle soit intégrée nativement aux prochaines montres du constructeur coréen, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro dont la présentation est attendue au début du mois prochain. Les toquantes numériques devraient être présentées le 10 août, en même temps que les Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Buds 2 Pro.

