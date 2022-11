Samsung Galaxy A14 : on en sait plus sur ses capteurs photo et sa batterie

Samsung travaillerait sur la suite de son Galaxy A13, le Galaxy A14. Au programme, pas de grands changements, mais de petites améliorations seraient apportées et l'on peut supposer que le prix reste correct.

En avril dernier, Samsung officialisait le Galaxy A13, un smartphone à 200 euros se plaçant dans l’entrée de gamme du marché. Un smartphone Samsung avec une fiche technique équilibrée et un rapport qualité-prix intéressant. Le média GalaxyClub révèle quelques informations sur le Galaxy A14, notamment sur la partie photo et la batterie du téléphone, bien que de nombreux détails ne soient pas encore connus.

Un capteur principal de 50 Mpx comme sur le Galaxy A13

Ce qui ne change pas, c’est le capteur principal du Galaxy A14, qui serait de 50 Mpx comme sur la version précédente, bien qu’il ne s’agisse pas forcément de la même référence. Ce qui pourrait changer en revanche, c’est qu’un des quatre capteurs pourrait disparaître. Gizmochina rappelle qu’au début du mois, OnLeaks a révélé le design du Galaxy A14. Au dos, on n’observe que trois capteurs. On peut alors supposer que le capteur de profondeur ou le capteur dédié à la macro disparaisse dans cette nouvelle version.

De l’autre côté, c’est la caméra frontale qui devrait évoluer puisque sa définition passerait à 13 Mpx, contre 5 ou 8 Mpx pour le Galaxy A13, (selon la version 4G ou 5G).

Une batterie de 5 000 mAh pour le Galaxy A14

Sur la partie alimentation non plus, on n’observerait pas de grande nouveauté, avec une batterie portant le numéro de modèle EB-BA146ABY, qui a une capacité de 5 000 mAh. GalaxyClub rappelle que l’écran du Galaxy A14 serait une dalle LCD Full HD+ de 6,8 pouces qui accueillerait la caméra frontale dans une encoche.

Gizmochina poursuit en rappelant que le Galaxy A14 devrait être équipé d’un SoC MediaTek Helio G80, d’un GPU Mali G52 couplé à 4 Go de RAM. Il pourrait aussi y avoir une version avec 6 Go de RAM. Enfin, le smartphone pourrait sortir sous Android 13 avec l’interface One UI 5.

Le média précise supposer que la présentation de ce nouveau modèle aurait lieu avant la fin de l’année, pour une commercialisation en 2023. Du côté du prix, il n’y aurait pas une grande augmentation par rapport au Galaxy A13, mais on pourrait le trouver à la vente aux alentours de 230 euros. Rappelons que le cours de l’euro actuel pourrait effectivement rendre le téléphone plus cher.

