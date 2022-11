Dropship : Samsung lance une nouvelle application pour partager vos fichiers lourds

Samsung a lancé Dropship, une nouvelle application permettant de transférer des fichiers lourds vers n'importe quel appareil.

Actuellement, il n’existe pas de système universel, adopté par l’ensemble des utilisateurs, pour partager des fichiers particulièrement volumineux. La plupart des services de mail ne permettent pas d’envoyer des fichiers lourds, tout comme les applications de messagerie instantanée. Face à ce souci, il existe plusieurs services spécialisés dans le transfert de fichiers, comme WeTransfer, Smash, voire des applications d’hébergement dans le cloud comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive.

De son côté, le premier vendeur de smartphones dans le monde, Samsung, a voulu s’essayer à son propre service de partage de fichiers : Dropship. En Corée du Sud, le constructeur a ainsi annoncé, sur son forum dédié à sa communauté, une nouvelle application dédiée au transfert de fichiers. Disponible depuis ce vendredi, ce service est en fait développé par l’équipe Good Lock du constructeur coréen. Cette équipe se charge du développement d’applications expérimentales pour les appareils Samsung.

Un système de stockage de fichiers dans le cloud

Concrètement, contrairement à un partage de fichiers par Nearby Share ou Quick Share qui reposent en partie sur le Bluetooth pour détecter les appareils à proximité — à la manière d’AirDrop sur iPhone — Dropship se contente d’héberger le fichier sur un serveur puis de créer un lien et un QR code pour en permettre le téléchargement par la personne à qui vous souhaitez l’envoyer. Ainsi, si la personne est à côté de vous, elle pourra simplement scanner le QR Code pour récupérer le fichier. Ce protocole, basé uniquement sur un système de lien hypertexte, a le mérite de permettre non seulement l’envoi de fichiers à des utilisateurs de smartphones Samsung, mais également à des possesseurs de téléphones d’autres marques, d’iPhone ou même d’un ordinateur.

Par ailleurs, comme la plupart des services de transfert de fichiers lourds, Dropship va permettre à la personne partageant un fichier de choisir la durée de validité du téléchargement. Notons cependant que le poids total de fichiers est limité à 5 Go par jour et que l’application ne fonctionne qu’à partir de la version 5 de One UI.

Enfin, et c’est là la principale limite actuelle, Dropship n’est pour l’heure annoncée qu’en Corée du Sud. L’application n’est ainsi pas disponible au téléchargement pour les possesseurs de smartphones Samsung en France. Néanmoins, certaines applications Good Lock Labs étant proposées sur le Play Store — on pense à Good Lock, EdgeTouch, SoundAssistant ou One Hand Operation + — on peut imaginer un déploiement dans le reste du monde dans les prochains mois.

