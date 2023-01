Samsung Galaxy A14 5G officialisé : tout petit prix, grosse batterie et meilleur capteur selfie

Samsung a officiellement introduit le Galaxy A14 5G dans le cadre du CES 2023. Au menu du jour : un téléphone définitivement abordable, mais dont la fiche technique n’évolue que très peu par rapport à son prédécesseur.

Nouveau téléphone Samsung à prix cassé en vue. La marque coréenne a levé le voile sur son Galaxy A14 5G – successeur du Galaxy A13 5G présenté en décembre 2021 – dans le cadre du CES 2023. XDA Developers nous apprend une grande partie de sa fiche technique, qui est peu ou prou la même que son prédécesseur.

Parmi les éléments nouveaux, citons la caméra selfie de 13 mégapixels, en lieu et place d’un capteur de 5 mégapixels pour la génération précédente. De son côté, la diagonale d’écran grandit légèrement : de 6,5 pouces à 6,6 pouces. À voir si Samsung a simplement diminué les bordures du téléphone ou fait évoluer ses dimensions.

En débarquant un poil plus d’an après le Galaxy A135G, notre protagoniste profite logiquement d’une expérience logicielle plus récente avec Android 13, contre Android 11 pour le premier cité. C’est ici un élément intéressant puisque vous profiterez des dernières nouveautés de cette version.

Du 90 Hz toujours bon à prendre

Pour le reste, rien ne change : la dalle continue de profiter d’une définition FHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz – un point fort pour son prix –, mais reste cantonné à du LCD. Le processeur MediaTek Dimensity 700 est encore et toujours de la partie, combiné à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage de base – extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Le module photo semble être composé des mêmes capteurs. En tout cas, leur nombre de mégapixels ne change pas : 50 mégapixels pour la caméra principale, 2 mégapixels pour le capteur macro et 2 mégapixels pour le capteur de profondeur.

Encore une fois, ces deux derniers capteurs ne sont pas les plus pertinents, l’IA étant capable de gérer les images macro et les modes portrait. Il convient de rappeler qu’un téléphone avec beaucoup de capteurs n’est pas forcément un excellent photophone. Ne vous faites pas avoir par cet artifice marketing.

Grosse batterie… mais charge très lente

La capacité de la batterie reste telle quelle : 5000 mAh, ce qui laisse présager une très belle autonomie… mais un temps de charge interminable eu égard au chargeur de 15 W. La fiche technique est complétée par une prise jack pour les aficionados des casques et écouteurs filaires, ainsi que du Bluetooth 5.2.

À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne connaissons que le prix en dollars : 200 dollars, soit à peine 190 euros HT. En France, le Galaxy A13 5G est officiellement vendu 200 euros. La date de disponibilité n’a pas été précisée.

