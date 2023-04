Samsung Galaxy S23 : comparé au Galaxy S22, c’est un carton

Le nouveau venu de la gamme Galaxy S de Samsung, le Galaxy S23, se vend beaucoup mieux que son prédécesseur.

Dire que le lancement de la série des Samsung Galaxy S23 s’est bien passé est un euphémisme. Accueil critique dithyrambique, en particulier par chez nous en Europe où nous profitons enfin d’une puce Snapdragon et du confort qui va avec. Mais parfois, dans l’industrie, un excellent accueil critique ne rime pas forcément avec une réussite économique. Oppo par exemple, dont les téléphones haut de gamme sont souvent acclamés, traverse en ce moment une tempête en Europe.

À priori, et d’après les informations relatées par GSM Arena, Samsung ne serait pas touché par le même phénomène, bien au contraire. L’entreprise vient de confirmer que les ventes de ses derniers flagships dépassent de loin celles des modèles précédents.

Le Galaxy S23 Ultra loin devant

Au total, le trio aurait surpassé les ventes des S22 de 70 % en Amérique Latine, 40 % en Inde et 50 % en Europe et au Moyen-Orient. Entre les trois téléphones, l’Ultra écrase clairement les deux autres, puisqu’il totalise 60 % des ventes, contre 20 % chacun pour les Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus.

Difficile de déterminer ce qui a permis à cette série de s’imposer davantage que sa prédécesseuse. En Europe, nous serions tentés d’invoquer le passage au Snapdragon, mais pour le reste du monde, cela est plus discutable. Ces bons résultats influenceront peut-être Samsung dans les choix de conception des prochains Galaxy S24, dont il se murmure qu’ils pourraient repasser à une double configuration, Snapdragon et Exynos.

