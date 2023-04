Galaxy A24 : ce smartphone Samsung accessible sortirait très bientôt

Après l'arrivée des Galaxy A14, A34 et 54, Samsung pourrait continuer la complétion de sa gamme de smartphones avec le Galaxy A24. Il a été repéré dans la liste des appareils pris en charge par Google Play.

Le média bien informé MySmartPrice révèle qu’un modèle du nom de Samsung Galaxy A24 a été repéré dans les modèles de smartphones pris en charge par Google Play. Ce Galaxy A24, si son existence se confirme, pourrait sortir en France. Il viendrait compléter les Galaxy A14, Galaxy A34 et Galaxy A54 sortis récemment chez nous, tout en renouvelant le Galaxy A23 arrivé l’année dernière.

Un nouveau smartphone Galaxy dans les cartons de Samsung

Selon le site indien, Samsung devrait bientôt lancer ce Galaxy A24 sur plusieurs marchés, sans qu’une date de sortie n’ait été communiquée. D’ailleurs, la sortie même de ce smartphone n’est pas confirmée. Mais pour MySmartPrice, « le lancement du Galaxy A24 semble imminent » du fait qu’il ait été repéré sur Google Play.

Rappelons par ailleurs que Samsung a déjà confirmé l’existence du Galaxy A24. La branche turque du constructeur a en effet annoncé, en mars, une sortie prévue « dans les mois à venir », sans davantage d’informations.

Il ajoute que « la liste confirme le nom officiel du téléphone ainsi que son numéro de modèle. Le Galaxy A24 porte le numéro de modèle SM-A245N/ A245F/ A245M. »

Ce qu’on sait du Samsung Galaxy A24

Ce n’est cependant pas la seule fuite à propos de ce smartphone. Le mois dernier, nous apprenions beaucoup d’éléments de la fiche technique de ce potentiel nouveau modèle. Au programme, tout d’abord, quatre coloris : vert citron, bordeaux, noir et gris. En façade, pas de caméra selfie en poinçon, mais une encoche en « U ». L’écran serait basé sur une dalle Amoled Full HD+ de 6,5 pouces, offrant un ratio 19,5:9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il offrirait une luminosité maximale de 1000 cd/m². Le design arrière reprendrait l’aspect des Galaxy S23 comme ont pu le faire les Galaxy A14, A34 et 54 cette année. Les capteurs sont séparés les uns des autres, on trouve des tranches nettes et arrondies ainsi que des coins eux aussi arrondis. De quoi donner un aspect plus premium à ces modèles moins chers et harmoniser les différentes gammes du constructeur.

Côté stockage, on aurait droit à 128 Go seulement, extensibles via une carte microSD pour profiter de plus d’espace, jusqu’à 1 To supplémentaire. Pour la partie hardware, le SoC choisit serait le Helio G99 de MediaTek, couplé à 4 Go de RAM. Pour alimenter le tout, le Galaxy A24 serait équipé d’une batterie de 5000 mAh, rechargeable à une puissance maximale de 25 W. Un smartphone Samsung qui devrait fonctionner avec l’interface One UI 5, basée sur Android 13.

Quant à la photo, on trouverait à l’arrière trois capteurs photo : un capteur principal de 50 Mpx, un module ultra-grand-angle de 5 Mpx ainsi qu’un appareil macro de 2 Mpx. Le Galaxy A23 était sorti l’année dernière à 319 euros, mais difficile de s’attendre à avoir un prix similaire cette année, tous les modèles Samsung ayant vu leurs tarifs augmenter cette année.

