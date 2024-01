Samsung fait un pas de plus pour remplacer nos consoles de jeux

À l'occasion du CES 2024, Samsung dévoile les accessoires « Gaming Hub » pour jouer sur son téléviseur sans console.

Va-t-on finir par se passer des consoles de jeux ? Cela fait des années que l’idée plane dans l’air sans jamais se concrétiser. Pourtant, avec les services de cloud gaming qui gagnent en qualité, nous n’avons jamais été aussi proches de la concrétisation de cette idée. Samsung l’a bien compris et compte bien se démarquer.

Designed for Samsung

Lors du CES 2024, Samsung a annoncé son programme « Designed for Samsung Gaming Hub ». Son objectif est de permettre aux marques tierces de proposer des accessoires de qualité compatibles avec les téléviseurs Samsung. Si ces TV sont déjà compatibles Bluetooth, les accessoires marqués de ce badge seront garantis testés et entièrement compatibles, de qualité, performants et sécurisés. Les joueurs et joueuses pourront ainsi profiter de la meilleure expérience possible via le Samsung Gaming Hub.

Pour rappel, le Gaming Hub de Samsung est disponible sur ses derniers téléviseurs et permet d’accéder à divers services comme GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming par exemple.

Une première manette dédiée

Pour donner un exemple de l’intérêt de ce programme, Samsung a noué un partenariat avec PDP (Performance Designed Products) afin de produire une manette sans fil « Replay Midnight Blue ».

Cette manette au design très proche de celui de la manette Xbox possède une autonomie de 40 heures, une connexion Bluetooth low latency de 10 mètres environ et un bouton dédié permettant de lancer le Samsung Gaming Hub. On peut également apercevoir deux boutons « palettes » à l’arrière de la manette et Samsung annonce la présence d’un bouton dédié qui, couplé à la croix directionnelle, permet de gérer le volume du téléviseur.

La manette en question est d’ores et déjà listée sur Amazon et BestBuy aux États-Unis. Son prix n’est toutefois pas encore indiqué.

Le futur du jeu vidéo ?

Est-ce la fin des consoles telles qu’on les connait ? Bien sûr que non. Il ne fait aucun doute que Sony et Microsoft travaillent déjà sur leur prochaine génération de consoles tandis que Nintendo s’apprête à lancer sa Switch 2. Toutefois, c’est un marché grandissant qui va prendre une place de plus en plus importante dans les années à venir et permettre à de nombreuses personnes de jouer facilement sans être limité par la partie matérielle. Tout comme le jeu sur smartphones, le cloud gaming intégré aux téléviseurs va agrandir le marché. Les consoliers ont encore le temps de voir venir avant d’y voir une véritable concurrence.