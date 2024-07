Comment Samsung pourrait vous rassurer sur la santé de vos proches

Apple est très avant-gardiste sur le fait de prendre soin de ses proches, notamment les plus âgés et/ou ceux ayant des soucis de santé. Mais ses Apple Watch pourraient se faire concurrencer par les Galaxy Watch de Samsung. En effet, ce dernier travaillerait à une fonction de partage de santé pour la famille.

Que ce soit pour vérifier la fréquence cardiaque d’un proche, ou bien être prévenu dans le cas où il/elle ferait une chute, Apple est là. Depuis longtemps, la marque propose sur ses Apple Watch le partage du suivi de santé, notamment pour les familles. Mais l’autre marque qui soigne l’interface et les fonctionnalités de ses montres connectées, c’est Samsung. Elle se pencherait sur une fonction de partage de données de santé.

L’application Samsung Health se mettrait au partage de données de santé

Une fois n’est pas coutume, c’est Android Authority qui a fait une découverte dans une application. Cette fois-ci, c’est Samsung Health qui est concernée, à savoir l’application de suivi de santé de Samsung, notamment utile avec les Galaxy Watch. Les équipes d’Android Authority ont en effet repéré du code suggérant que l’application se mettrait au partage de données avec la famille, via les Galaxy Watch. Elles ont même réussi à activer certains affichages, de quoi se rendre compte à quoi cela ressemblerait.

L’idée serait de pouvoir surveiller l’état de santé d’un membre de sa famille (un enfant, une personne âgée) à tout moment via l’application. Il y aurait bien sûr un processus pour approuver le partage de ces informations sensibles. Les utilisateurs « surveillés » pourraient désactiver le partage, ou bien changer les statistiques suivies à tout moment. Le partage et les données pourraient d’ailleurs être supprimés automatiquement après une trop longue période d’inactivité.

Un partage de données pour quelles Galaxy Watch ?

Ce qu’on se demande alors, c’est quelles seront les montres de Samsung sur lesquelles la fonctionnalité sera disponible. Il paraît évident que le partage de données de santé sera possible avec les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Ces deux modèles devraient être présentés ce 10 juillet lors de la Galaxy Unpacked.

Mais selon Android Authority, rien n’indique que l’option sera limitée à ces deux seuls modèles. On peut alors imaginer que ce sera possible pour les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic au moins. La fonctionnalité pourrait d’ailleurs être officiellement présentée et lancée lors de cette conférence de Samsung, qui doit avoir lieu en France.