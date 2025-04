Samsung Galaxy S24, S25, Z Fold6 : ils bénéficient tous d’offres temporaires chez Boulanger, cette semaine uniquement

Boulanger vient de lancer la Samsung AI Week sur sa boutique en ligne. Pour l’occasion, tous les smartphones haut de gamme de 2024 et 2025 de Samsung bénéficient d’offres spéciales pendant les prochains jours.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Durant toute la semaine, Boulanger et Samsung se sont associés pour mettre en avant les nouvelles technologies embarquées dans les smartphones haut de gamme du constructeur coréen. C’est la Samsung AI Week et à cette occasion, les Samsung Galaxy S25, S25 Ultra, Z Fold6 et S24 bénéficient de remises immédiates ou de bonus de reprise.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme de chez Samsung, voici les meilleures offres à dénicher cette semaine :

200 euros de bonus rachat sur les Samsung Galaxy S25

Lancés en début d’année, les Samsung Galaxy S25 sont les valeurs sûres de Samsung. Des appareils haut de gamme, qui embarquent le meilleur des technologies de la marque dans un design épuré et classieux.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est fourni avec un stylet… et des outils de générations d’images très puissants.

Plus que l’écran AMOLED 120 Hz ou les performances, la principale nouveauté des Samsung Galaxy S25 cette année provient de l’intégration de l’intelligence artificielle. Les Galaxy S25 disposent ainsi de l’interface OneUI 7 qui propose de nombreuses fonctionnalités d’IA très pratiques.

Samsung a avant tout cherché à intégrer des fonctionnalités utiles au quotidien. Par exemple :

« Entourer pour chercher » grâce à Google Gemini permet ainsi d’entourer ce que l’on voit à l’écran pour obtenir instantanément des résultats de recherche Google. Pratique sur les réseaux sociaux pour trouver le pull de votre influenceur préféré

Gemini Live : c’est un assistant IA avec lequel il est possible de discuter naturellement. On peut ainsi lui poser toutes les questions que l’on souhaite oralement et même de l’interrompre si jamais la réponse ne convient pas. Dans quelques jours, Gemini Live sera même capable de voir à travers la caméra du smartphone.

Now brief : tous les matins, Gemini, l’assistant IA de Google, est capable de rechercher des informations pertinentes à venir dans la journée dans les applications installées sur le téléphone et sur votre agenda pour les synthétiser le matin ou le soir.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les nouveaux Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra bénéficient, pendant la Samsung AI Week, d’un bonus rachat de 200 euros. Cela signifie que si vous faites reprendre votre téléphone, ce bonus s’ajoutera à son prix de reprise. Avec ce bonus rachat :

Le Samsung Galaxy S25 Ultra passe ainsi au prix de 1271 euros

800 euros d’avantages sur le Samsung Galaxy Z Fold6

Le Samsung Galaxy Z Fold6 est le smartphone le plus innovant et le plus luxueux de Samsung. Il faut dire que c’est le smartphone pliant le plus aboutit du marché. Replié, il arbore un superbe écran de 6,3 pouces, que l’on utilise comme un smartphone classique. Déplié, c’est un écran de 7,6 pouces qui se révèle, pour un confort d’utilisation maximal.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ici encore, le Samsung Galaxy Z Fold6 embarque de nombreuses fonctionnalités d’IA. La rédaction de Frandroid les a longuement détaillées lors du test du smartphone. Retouche photo, génération de texte, traduction instantanée… Ce smartphone est aussi généreux d’un point de vue des technologies logicielles.

Lors de sa sortie, son principal point faible provenait de son prix, au-delà des 2000 euros. Pendant la Samsung AI Week, Boulanger applique non seulement une réduction de 20 %, faisant passer son prix de base à 1601,99 euros, mais aussi un bonus rachat de 400 euros. Autrement dit, si vous faites reprendre votre ancien smartphone, le Galaxy Z Fold6 est accessible dès 1201,99 euros. Là on parle !

Plus de 400 euros d’avantages sur le Samsung Galaxy S24

Avec un tout petit plus d’un an d’existence, le Samsung Galaxy S24 est tout sauf un « vieux » smartphone. Au contraire, c’est encore un smartphone tout à fait recommandable. Son design – très proche de celui du Galaxy S25 – est toujours d’actualité, ses performances lui assurent de nombreuses années de fluidité et en plus Samsung a promis 7 ans de mises à jour lors de sa sortie.

Le design du Samsung Galaxy S24 est très proche de celui du Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est un smartphone d’autant plus recommandable qu’il va recevoir dans les prochaines semaines la mise à jour OneUI 7, qui intégrera une partie des fonctionnalités IA déjà présentes sur le Galaxy S25.

Lancé à 901,99 euros en 2024, le Samsung Galaxy S24 a vu son prix grandement baisser ces derniers mois. Chez Boulanger, dans sa version Indigo, il bénéficie ainsi pendant la Samsung AI Week de 252 euros de remise immédiate (soit 649,99 euros), mais aussi d’un bonus rachat de 150 euros. Les deux avantages associés, son prix passe sous la barre des 500 euros. Un très bon prix pour un smartphone aussi haut de gamme.