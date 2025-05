Le Galaxy S25 Edge baisse de prix avant son lancement grâce à cette offre de précommande

Le Galaxy S25 Edge bénéficie déjà d’une réduction avant même son lancement.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Physiquement, on a déjà pu admirer le Galaxy S25 Edge sous tous les angles. WinFuture nous a apporté une belle pile de détails sur la fiche technique de ce smartphone ultrafin. Maintenant, on en sait aussi plus sur l’opération de précommandes que prépare Samsung.

Outre-Manche, les clients de Samsung ont reçu un mail les enjoignant à pré-précommander un « smartphone révolutionnaire ». Peu de doutes, il ne peut s’agir que du Galaxy S25 Edge.

100 livres de réduction

En versant un acompte remboursable de 50 livres sterling avant le 9 mai, on peut ensuite bénéficier d’une réduction automatique de 100 livres sterling lors de l’achat. Une petite ristourne de 50 livres.

À celle-ci, il faut ajouter un code de réduction d’une valeur de 50 livres qui sera envoyé le 13 mai, d’après Sammyguru qui rapport l’information.

100 livres à défalquer du coût final, voilà la promesse pour les clients britanniques.

On peut imaginer que Samsung déploiera chez nous une offre commerciale similaire. Rappelons que le prix de lancement du Galaxy S25 Edge est estimé à 1249 euros pour sa version 256 Go. Son lancement est attendu pour le 13 mai.