Samsung préparerait un nouveau smartphone pliable de 6,7 pouces qui ne se plierait pas dans le même sens que le Galaxy Fold. Le produit serait ainsi plus compact que son prédécesseur dans sa forme repliée.

Depuis que l’on parle de smartphone pliable, on entend souvent parler de cette volonté de fusionner enfin le téléphone et la tablette. L’idée est alléchante et la prouesse technologique impressionne. Le Galaxy Fold de Samsung par exemple, malgré quelques déboires, attire forcément de nombreux regards et est porteur d’une foultitude de promesses pour l’avenir.

Mais il y a tout de même quelques interrogations. Nous expliquions dans un dossier dédié que, jusqu’à aujourd’hui, les smartphones pliables dévoilés étaient plutôt des tablettes capables de se replier sur elles-mêmes et nous estimions qu’il serait intéressant d’avoir des smartphones aux formats plus classiques pouvant se transformer en téléphone tout petit et compact.

Un smartphone pliable à clapet Samsung

C’est apparemment ce que prépare Samsung pour son prochain smartphone pliable qui, contrairement au Galaxy Fold, se refermerait dans le sens de la longueur, un peu comme les appareils à clapet. Avec donc une pliure horizontale au lieu de verticale.

D’après le média sud-coréen etnews, le leader du marché compterait en effet lancer un smartphone pliable de 6,7 pouces pouvant devenir bien plus petit. Dans sa forme compacte, l’utilisateur pourra consulter un écran d’un pouce pour les informations essentielles uniquement.

Production prévue bientôt

etnews écrit par ailleurs que les premiers composants tels que l’écran seraient prêts à être produits dès le mois de novembre tandis que le smartphone pliable en question serait prêt vers la fin de l’année ou début 2019.

Ce genre de smartphone pliable à clapet serait notamment envisagé par Motorola qui pourrait faire renaître sa gamme Razr.