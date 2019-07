Une image promotionnelle dévoilée en avance confirme l’existence d’un modèle 5G du Samsung Galaxy Note 10+.

La présentation des Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ est pour très bientôt. En attendant, il faut réussir à se repérer au milieu des nombreuses informations qui circulent autour de ces deux smartphones. Et c’est dans ce contexte que le leaker Evan Blass a publié une image sur Twitter (compte privé) montrant la déclinaison 5G du Note 10+.

Il s’agit en réalité d’une image publicitaire de Verizon. Le texte accompagnant l’image mentionne explicitement l’existence d’un Samsung Galaxy Note 10+ 5G qui sera disponible à la précommande sur le site de l’opérateur américain. Sur l’affiche, on peut aussi voir l’inévitable bouton invitant à passer à la caisse.

Une courte phrase précise par ailleurs qu’en précommandant un Galaxy Note 10+ 5G avec un forfait mobile illimité, les clients recevront un Galaxy Note 10 classique en cadeau.

Cela expliquerait pourquoi, sur l’image, on voit la face avant d’un Galaxy Note 10+ et la face arrière d’un modèle classique — plus petit et avec trois capteurs photo.

L’image dévoilée par Evan Blass ne mentionne, hélas, aucun tarif pour cette déclinaison 5G. Du côté de la France, ce modèle ne devrait probablement pas voir le jour. Tout porte à croire que Samsung attendrait au moins 2020 pour proposer des smartphones 5G dans l’Hexagone.