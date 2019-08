La date était connue, maintenant on a également l’heure du début de la conférence. Voici comment suivre en direct l’annonce des Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ le mercredi 7 août 2019.

Les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ vont être présentés mercredi prochain à New York. La marque a déjà commencé à teaser son événement Galaxy Unpacked et a notamment dévoilé l’heure à laquelle la conférence va débuter.

Rendez-vous donc le 7 août 2019 à 22 heures (heure de France métropolitaine) pour suivre l’annonce des Galaxy Note 10 et Note 10+ en direct.

Suivre l’annonce en direct

Mais justement, comment pourrez-vous suivre ces festivités en direct depuis chez vous ? Une vidéo sera diffusée en streaming sur le site de Samsung et le constructeur précise qu’il en sera de même sur sa page Facebook.

Pour tout savoir sur les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ avant leur annonce, n’hésitez pas à consulter notre dossier récapitulatif.