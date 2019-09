Alors que la gamme Galaxy Note de Samsung se veut particulièrement premium, le constructeur coréen serait également en train de développer un modèle plus accessible. C’est ce qui ressort de l’analyse du site Sam Mobile.

Jusqu’à présent, la gamme Galaxy Note était synonyme de haut de gamme chez Samsung. Néanmoins, à l’instar du Galaxy S10e, au budget plus accessible, le constructeur coréen travaillerait également sur un Galaxy Note qui ciblerait les plus petites bourses.

Le site Sam Mobile, spécialisé dans l’actualité de Samsung, a en effet découvert que la marque avait enregistré le numéro de modèle SM-N770F pour l’un de ses prochains smartphones. Or, la lettre N a jusqu’à présent toujours été associée aux smartphones de la gamme Galaxy Note chez le constructeur. De quoi laisser penser qu’un nouveau Note serait dans les tuyaux. Oui, mais pas seulement.

Des numéros de version évocateurs

En effet, ce numéro rappelle également celui du smartphone pliable que Samsung aurait prévu après le Galaxy Fold et qui serait proposé à un prix bien moins élevé, le SM-F700F : « Le Galaxy Fold, le smartphone pliable premium de Samsung, est le SM-F900F, et si le SM-F700F est en effet un Galaxy pliable plus abordable, on ne voit pas pourquoi Samsung ne ferait pas de même avec sa gamme Galaxy Note ». Rappelons en effet que le Galaxy Note 10 lancé le mois dernier est connu sous le numéro de version SM-N970, un nom proche du SM-N770F repéré par Sam Mobile.

Sam Mobile se veut cependant prudent et rappelle qu’il ne s’agit là que de « simples spéculations ». Ces dernières semaines, le leaker Evan Blass avait quant à lui laissé entendre que Samsung chercherait à faire fusionner ses deux gammes de smartphones hauts de gamme, les Galaxy S et Note, afin de laisser la place aux futurs Galaxy Fold pour se démarquer. On en saura sûrement davantage sur l’avenir de ces différentes gammes au début de l’année prochaine.