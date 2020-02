Les Samsung Galaxy S20 prendraient des photos avec trois objectifs en même temps

Avec ses nouveaux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung devrait permettre de prendre plusieurs photos avec différents objectifs en même temps. un bon moyen de profiter de la polyvalence proposé par les smartphones en photo.

C’est dans une semaine, le 11 février plus précisément, que Samsung présentera officiellement sa nouvelle gamme de smartphones hauts de gamme, les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.

Parmi les rumeurs persistantes à propos des nouveaux smartphones de Samsung, on sait qu’ils seront tous les trois équipés de plusieurs appareils photo à l’arrière, correspondant notamment à un appareil ultra grand-angle, un grand-angle classique et un téléobjectif pour un zoom optique x3 ou x5.

C’est justement cette polyvalence en photo qui pourrait être mise en avant au travers d’une nouvelle fonctionnalité sur les différents appareils. Le journaliste Max Weinbach du site XDA Developers, qui a déjà publié nombre d’informations sur les futurs smartphones de Samsung, a en effet annoncé sur Twitter l’arrivée de Quick Take.

also because you guys totally missed it in the S20 one, the S20 will take pics out of 2 or 3 of the lenses and will let you choose pictures after the fact. It's called Quick Take

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020