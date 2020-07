Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A41 : lequel est le meilleur smartphone ?

Les Galaxy A51 et Galaxy A41 de Samsung sont deux frères aux nombreuses similitudes, mais vous ne pouvez en choisir qu'un parmi les deux. Pour lequel devez-vous donc craquer ? Voici notre comparatif pour savoir quel est le meilleur smartphone à acheter.

Le Samsung Galaxy A51 est un véritable best-seller en 2020 — il s’agit du smartphone Android le plus populaire du début d’année. Toutefois, n’oublions pas non plus son jeune frère, le Galaxy A41 qui, malgré une fiche technique un peu plus modeste, mérite aussi le coup d’œil et devrait lui aussi se vendre en grande quantité. Comme il n’est pas forcément toujours évident de s’y retrouver dans le catalogue de milieu de gamme du géant sud-coréen, nous vous avons concocté un petit comparatif entre ces deux smartphones pour tenter de déterminer lequel est le meilleur.

Fiches techniques des Samsung Galaxy A51 et Galaxy A41

Modèle Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI One UI Taille d'écran 6.5 pouces 6.1 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 405 ppp 431 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Exynos 9611 Helio P65 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G72 MP3 Mali G52 Mémoire vive (RAM) 4 Go 4 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 25 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4000 mAh 3500 mAh Dimensions 73.6 x 158.5 x 7.9mm 69.8 x 149.9 x 7.9mm Poids 172 grammes 152 grammes Couleurs Noir Noir, Blanc, Bleu Prix 289€ 299€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des frères, mais pas des jumeaux

Certes, le Galaxy A51 partage quelques traits esthétiques avec son frère, le Galaxy A41. Cependant, ils ne sont pas identiques. Le principal élément différenciant est visible sur la partie supérieure de chaque écran : l’intégration du capteur photo frontal. Le A51 choisit la bulle, le A41 opte pour l’encoche.

La bordure supérieure du Samsung Galaxy A41 // Source : Frandroid

Quelle solution est la plus agréable à l’œil ? Sur ce sujet, chacun verra midi à sa porte. Nous pourrions toutefois arguer que le poinçon du Galaxy A51 semble moins gêner l’immersion, d’autant plus qu’il est vraiment très petit. Mis à part ce détail, on retrouve sur ce smartphone et sur le Galaxy A41 un écran plat entouré de quelques bordures noires, un dos en plastique avec un effet verre au design « prismatique » pour un peu d’originalité et un module photo arrière rectangulaire encastré en haut à gauche dans le sens de la verticale.

Le Samsung Galaxy A41 // Source : Frandroid

Nous parlions de deux frères juste avant, ce n’est pas pour rien. Les adversaires du jour partagent le même ADN, cette même aspiration pour la sobriété et la simplicité. Les deux téléphones sont agréables en main, mais d’aucuns préféreront sans doute le Galaxy A41 à cet égard. Plus petit et surtout plus léger : 152 contre 172 grammes. En face, le Galaxy A51 a l’avantage d’avoir un écran plus grand, un argument non négligeable pour qui consomme beaucoup de vidéos sur mobile.

Le Samsung Galaxy A41 // Source : Frandroid

Les deux appareils de Samsung proposent un lecteur d’empreintes intégré dans l’écran et ne se débarrassent pas du port jack 3,5 mm. Pour recharger les téléphones, c’est un câble USB-C qu’il vous faudra utiliser dans un cas comme dans l’autre. Ainsi, ce qu’il faut retenir, c’est que le design du Galaxy A41 n’est pas sensationnel, mais il offre une prise en main des plus confortables que l’on peut tout à fait recommander. Cependant, si vous souhaitez un plus grand écran ou que vous êtes un fervent détracteur de l’encoche, alors le Galaxy A51 doit avoir votre préférence.

Les beaux écrans OLED

Vous aimez les dalles OLED ? Pas besoin de prêcher la bonne parole, vous êtes ici en terrain conquis. Samsung apporte son savoir-faire en la matière sur nombre de ses appareils de la famille A, y compris les Galaxy A51 et A41. Résultat : un contraste intense et une luminosité maximale très suffisamment élevée sur les deux modèles.

Fortnite ne se lance pas sur le Samsung Galaxy A41 // Source : Frandroid

On l’a mentionné plus haut, le Galaxy A51 possède un écran plus grand avec une diagonale de 6,5 pouces, contre 6,1 pouces pour le Galaxy A41. C’est ici la seule différence notable à signaler dans cette sous-partie. La définition Full HD+ est au rendez-vous des deux côtés et aucun terminal ne propose de mode 90 Hz ou au-delà.

Par ailleurs, pour les couleurs, le mieux sera chaque fois d’opter pour le mode vif qui vous garantira une grande pluralité des tons, mais de l’ajuster en le réglant sur des températures un peu chaudes afin d’éviter de verser dans des teintes trop bleutées.

Frustrants lecteurs d’empreintes

Samsung Mobile a sans doute pris l’une des meilleures décisions de son existence en optant pour l’interface One UI. Agréable à utiliser, intuitive, adaptée aux grands écrans et disposant de tout un tas de fonctionnalités (dont le mode sombre ou le choix entre deux modes navigations par gestes), la solution du géant sud-coréen réussit à offrir une très belle expérience utilisateur.

Hélas, cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucun défaut à signaler en la matière sur les Galaxy A51 et Galaxy A41. Le principal point noir, sur les deux téléphones, réside ainsi dans le lecteur d’empreintes chaque fois bien trop lent à déverrouiller l’appareil. Ce n’est jamais catastrophique ni rédhibitoire, mais le mot qui résume parfaitement ce que l’on ressent à cause de cela est « frustration ».

Sur des notes plus positives, apprécions le fait que les deux téléphones soient sortis sous Android 10 et que Samsung figure aujourd’hui parmi les bons élèves sur les déploiements mensuels des patchs de sécurité — la marque est cela dit un petit peu moins ponctuelle sur les mises à jour majeures de l’OS.

Enfin, vous profiterez d’un flux HD pour vos plateformes SVoD sur chaque smartphone, les deux sont compatibles avec le DRM Widevine L1.

Photo : le Galaxy A51 est un chouia plus polyvalent

Le Galaxy A51 fait le choix d’un quadruple module photo arrière à l’endroit où le Galaxy A41 s’équipe de trois capteurs. Les deux configurations se ressemblent cela dit beaucoup.

Le module photo du Samsung Galaxy A41 // Source : Frandroid

Pour le Galaxy A51, nous avons ce qui suit :

capteur principal de 48 mégapixels (f/2,0) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,2) ;

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Et voici la formule proposée par le Galaxy A41 :

capteur principal de 48 mégapixels (f/2,0) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,4).

Sur le papier, le mode macro est donc la plus-value du Galaxy A51 face au A41, mais rappelons que cette fonctionnalité reste très gadget, même si assez amusante à utiliser.

Dans les faits, le Galaxy A51 comme le Galaxy A41 savent proposer de très belles images de jour, avec une bonne gestion de la dynamique et des couleurs qui ressortent bien, mais ont tendance à sublimer la réalité.

Photos prises avec le Galaxy A51

Photos prises avec le Galaxy A41

Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, grand-angle // Source : Frandroid

La nuit, les deux téléphones souffrent des faiblesses classiques des appareils de milieu de gamme et produisent des images avec beaucoup de bruit. Aussi, quand le Galaxy A51 a quelques difficultés à gérer les fortes sources de lumière, le Galaxy A41 fait preuve d’un manque assez marqué de luminosité sur les clichés.

Photos de nuit prises avec le Galaxy A51

Galaxy A51

Photos de nuit prises avec le Galaxy A41

Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, grand-angle // Source : Frandroid

En ce qui concerne l’ultra grand-angle, on n’observe pas de différences particulières dans le traitement de l’image entre les deux smartphones : beaucoup de saturation dans les couleurs et un niveau de détails qui faiblit sans surprise. En faible luminosité, on ressent encore une fois un niveau important de bruit numérique.

Photos ultra grand-angle prises avec le Galaxy A51

Photos ultra grand-angle prises avec le Galaxy A41

Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique du Samsung Galaxy A41, ultra grand-angle // Source : Frandroid

Sur le mode portrait également, les deux modèles proposent des rendus très similaires avec un effet bokeh plutôt satisfaisant, mais qui manque quand même de précision sur le contour du visage. Ci-dessous, le portrait à gauche est fait avec le Galaxy A51, tandis que celui du Galaxy A41 est à droite.

Photo en mode portrait du Samsung Galaxy A41 // Source : Frandroid

Enfin, on l’a dit, le Galaxy A51 est un petit peu plus polyvalent grâce à son mode macro qui permet de prendre en photo un objet très rapproché.

Dans l’ensemble, les résultats sont plutôt réussis, mais on rappellera que vous pouvez aussi réussir à faire des photos macro avec le capteur principal si vous vous débrouillez correctement. Cette option n’est vraiment pas la plus indispensable.

Un Galaxy A51 plus puissant

Avec son Exynos 9611, le Galaxy A51 se montre un peu plus costaud que son petit frère en matière de performances. De son côté, le Galaxy A41 compose en effet avec un SoC MediaTek Helio P65 assez modeste.

Sans surprise, Fortnite ne s’exécute sur aucun des deux appareils, mais le A51 s’en sort mieux sur un jeu comme Call of Duty Mobile qu’il peut faire tourner en qualité HD avec un nombre élevé d’images affichées par seconde, quand le A41 se montre toujours moyen dans cet exercice.

Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 SoC Exynos 9611 Helio P65 AnTuTu 8.x 177 359 NC PCMark 2.0 5 183 6 058 3DMark Sling Shot Extreme 1 608 1 152 3DMark Slingshot Extreme Graphics 1 496 1 009 3DMark Slingshot Extreme Physics 2 180 2 285 GFXBench Aztec Vulkan High (onscreen / offscreen) 5,6 / 3,8 FPS 3,9 / 2,5 FPS GFX Bench Car Chase (onscreen/offscreen) 9,2 / 11 FPS 7,1 / 8,1 FPS GFX Bench Manhattan (onscreen/offscreen) 23 / 23 FPS 19 / 21 FPS Lecture / écriture séquentielle 480 / 178 Mo/s 299 / 214 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 30,1k / 31,7k IOPS 19,8k / 18,2k IOPS

Dans tous les cas, retenez que vous n’aurez pas affaire à des foudres de guerre. La puissance de ces deux appareils sert essentiellement à assurer une expérience qui tourne rond au quotidien. Hélas pour le Galaxy A41, cela n’est pas forcément toujours une réussite puisqu’il est sujet à des lenteurs importantes.

Petite victoire du Galaxy A41 sur l’autonomie

4000 mAh contre 3500 mAh. Sur le papier, on donnerait plutôt l’avantage au Galaxy A51 en matière d’autonomie puisque sa batterie profite d’une plus grosse capacité. Cependant, le Galaxy A41 exploite ici son SoC très peu gourmand en énergie et son écran relativement petit pour se montrer capable de tenir deux jours complets sans être chargé malgré une utilisation assez active du smartphone.

Le Samsung Galaxy A41 // Source : Frandroid

N’allez cependant pas croire que son opposant ici s’essouffle rapidement. Sans atteindre l’endurance du Galaxy A41, le Galaxy A51 est tout à fait satisfaisant en la matière et peut également tenir deux jours complets, mais avec plus de compromis. On misera ici plutôt sur une journée et demie avant de devoir s’inquiéter.

Dans les deux boîtes, vous tomberez sur un chargeur de 15 W permettant de récupérer 100 % de batterie en un peu plus de 1 h 30.

Réseau et communication des Galaxy A51 et Galaxy A41

Ne comptez pas sur une compatibilité avec le réseau 5G — une déclinaison spéciale du A51 a été prévue à cet effet –, mais les deux téléphones prennent en charge l’intégralité des bandes de fréquences 4G en France.

Concernant les appels, les Galaxy A51 et Galaxy A41 sont tous deux capables d’étouffer parfaitement les bruits parasites autour de vous pour que votre interlocuteur vous entende correctement. En contrepartie, votre voix aura tendance à être saturée.

Lequel choisir entre le Samsung Galaxy A51 et le Galaxy A41 ?

Ce sont des frères très similaires que nous comparons aujourd’hui. C’est pourquoi en matière de qualité d’écran et d’expérience logicielle, le Galaxy A51 et le Galaxy A41 se ressemblent énormément. Même en photo, les deux smartphones proposent des performances quasi identiques, la différence la plus notable étant la présence d’un mode macro sur le A51, mais ce n’est finalement qu’un détail.

Pour le design, ce sera une histoire de goût. Si vous préférez les smartphones aux formats contenus, le Galaxy A41 est plus intéressant, à condition de ne pas être allergique aux encoches. Pour profiter d’une dalle plus grande quitte à avoir un smartphone un peu plus lourd, c’est vers le Galaxy A51 qu’il faut se tourner.

Enfin, si le Galaxy A41 réussit à être sensiblement plus autonome que le Galaxy A51, son SoC trop modeste l’empêche de garantir une fluidité à toute épreuve. Ainsi, les quelques lenteurs dont il souffre à cause de cela représentent tout de même un sérieux défaut. Le Galaxy A51 semble donc être un meilleur choix pour profiter d’une expérience plus équilibrée, d’autant plus que son prix descend régulièrement au fil des promotions pour concurrencer celui du Galaxy A41.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos tests complets des deux smartphones de Samsung :

Prix et disponibilité des Galaxy A51 et Galaxy A41 ?

Sans prendre en compte les baisses de prix dont profitent régulièrement les smartphones de la gamme Galaxy A, il faut compter sur un prix de vente conseillé de 379 euros pour le Galaxy A51.

Le prix officiel du Galaxy A41, lui, est de 299 euros.