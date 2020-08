Le Samsung Galaxy Z Fold 2 se dévoile dans une flopée de nouvelles images

À la veille de la présentation du nouveau Galaxy Z Fold 2 5G, le smartphone à écran pliable se dévoile dans de nouvelles images présentées comme officielles. De quoi permettre de le découvrir sous tous les angles.

Il ne reste désormais plus qu’une journée avant la conférence Galaxy Unpacked du 5 août. C’est en effet ce mercredi que Samsung doit présenter l’ensemble de ses nouveaux produits, dont le nouveau smartphone à écran pliable du constructeur, le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Jusqu’à présent, on a pu découvrir de nombreuses images des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, des tablettes et même de la montre Galaxy Watch 3 ou des écouteurs Galaxy Buds Live. Cependant, les rendus presse du Galaxy Z Fold 2 5G se sont fait beaucoup plus rares. Il aura fallu patienter jusqu’à ce mardi pour en découvrir davantage. En effet, le leaker Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme d’evleaks a mis en ligne ce mardi une flopée d’images du smartphone pliant. De quoi permettre de la découvrir sous tous les angles et en deux coloris : bronze et noir.

Des images sous tous les angles

Ces images permettent de découvrir en détail les principales innovations apportées par le successeur du Samsung Galaxy Fold lancé l’an dernier, à commencer par l’écran secondaire. En effet, alors qu’il n’était que de 4,6 pouces sur le modèle précédent, l’écran extérieur du Galaxy Z Fold 2 devrait être bien plus grand, occupant l’ensemble de la face extérieure du smartphone. Il devrait également être découpé par un poinçon pour intégrer un capteur photo selfie. Un choix de design que l’on devrait également retrouver pour le grand écran intérieur de 7,5 pouces qui ne serait donc, cette fois, pas découpé par une encoche dans l’angle supérieur droit.

Au dos, le smartphone devrait embarquer rien de moins que trois appareils photo, probablement pour permettre la capture aussi bien en ultra grand-angle qu’en grand-angle et en zoom.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques précises de ce Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Le smartphone devrait être néanmoins annoncé officiellement lors de la conférence Samsung Galaxy Unpacked prévue ce mercredi. Il ne s’agira cependant pas de la principale annonce de Samsung, le constructeur coréen devant mettre l’accent sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Il en profitera également pour dévoiler les tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus, la montre Galaxy Watch 3 et les écouteurs Galaxy Buds Live. Pour le prix et la date de disponibilité, là encore, il faudra patienter encore un peu plus de 24 heures.