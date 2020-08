Samsung Galaxy Watch 3 : voici les fonctionnalités de la future montre connectée

Le leaker Evan Blass a mis en ligne une vidéo de présentation des différentes fonctionnalités de la Galaxy Watch 3, la future montre de Samsung qui devrait être présentée ce jeudi.

Ce jeudi, Samsung devrait présenter l’ensemble de ses nouveaux appareils. Outre les tablettes et smartphones attendus, le constructeur coréen devrait également en profiter pour dévoiler sa nouvelle montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 3.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

On a déjà pu découvrir en long, en large et en travers la future montre connectée de la firme, que ce soit à travers son design ou ses caractéristiques. Ce week-end, c’est le leaker Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme evleaks, qui a mis en ligne une vidéo mettant en avant les différentes fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 3.

Cette vidéo, publiée sur le compte Patreon d’Evleaks, permet ainsi de découvrir comment fonctionnera la future montre connectée de Samsung. Apparemment issue de l’opérateur américain AT&T, elle présente notamment la fonction de synchronisation du numéro qui permet de répondre à un appel sur la version 4G de la montre, même lorsqu’elle n’est pas connectée en Bluetooth au smartphone.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On peut également découvrir la navigation à l’aide de la lunette rotative, une fonction qui fait son retour après le premier modèle de Galaxy Watch et alors que la Galaxy Watch Active 2 avait fait le choix d’une lunette tactile. La montre intégrera également un assistant vocal avec Bixby Voice, le système maison de Samsung. Il pourra être utilisé pour passer un appel ou envoyer un SMS. Toujours concernant les appels, il sera possible de les prendre en passant sa main devant l’écran de la montre.

De nombreuses fonctionnalités liées à la santé

Comme toujours, la Galaxy Watch 3 devrait être orientée vers le suivi d’activité physique grâce à Samsung Health qui intègre le suivi du nombre de pas ou du rythme cardiaque. Pour les entrainements, la montre pourra par ailleurs vous inciter à aller un peu plus vite ou à ralentir selon votre niveau. Toujours concernant la santé, un suivi du sommeil est également de mise, permettant d’indiquer le temps pour chaque phase de sommeil. Une fonctionnalité de détection de chute est aussi prévue, permettant de contacter un proche et de lui transmettre votre géolocalisation. Enfin, dernier point mis en avant par Samsung concernant la santé, le suivi du cycle menstruel est également intégré.

La Samsung Galaxy Watch 3 devrait être présentée ce mercredi à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung. C’est également à l’occasion de cet événement que Samsung devrait officialiser ses nouveaux Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 Plus, Galaxy Buds Live et Galaxy Z Fold 2 5G. D’ici la conférence Galaxy Unpacked, n’hésitez pas à consulter notre dossier pour tout savoir sur les Samsung Galaxy Note 20.