Samsung Galaxy Buds Pro vs Samsung Galaxy Buds Live : lesquels sont les meilleurs écouteurs sans fil ?

Alors que Samsung a lancé ses nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro, le constructeur propose toujours ses anciens modèles, les Samsung Galaxy Buds Live. Lesquels sont les meilleurs écouteurs true wireless ? C'est ce qu’on va voir dans ce comparatif.

À l’été 2020, Samsung lançait ses premiers écouteurs à réduction de bruit, les Samsung Galaxy Buds Live. Cinq mois plus tard, ce sont de nouveaux modèles, les Galaxy Buds Pro, qui viennent leur succéder. Entre-temps, le constructeur coréen a également changé le format, passant d’un design open fit à des écouteurs intra-auriculaires. Mais lesquels des Samsung Galaxy Buds Pro ou des Galaxy Buds Live sont les meilleurs écouteurs true wireless à réduction de bruit ?

Nous allons comparer point par point ces deux paires d’écouteurs dans ce versus, du confort d’utilisation à la qualité audio en passant par les fonctionnalités, l’autonomie ou la réduction de bruit active.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Fiches techniques des Samsung Galaxy Buds Pro et des Samsung Galaxy Buds Live

Un choix personnel entre open fit ou intra-auriculaires

Pour ses deux paires d’écouteurs, Samsung a choisi des formats pour le moins différents. Néanmoins, ce n’est pas le cas du boîtier de recharge.

De l’extérieur, on a ici affaire à des boîtiers en tous points similaires, aussi bien pour la forme que pour les dimensions, les connectiques ou les LEDs indiquant l’état de charge de la batterie.

Néanmoins, alors que les Samsung Galaxy Buds Pro sont des écouteurs au format intra-auriculaire, les Galaxy Buds Live ont un format open-fit. Concrètement, les premiers sont dotés d’embouts en silicone — avec trois formats proposés — qui vont rentrer dans le conduit auditif. Cela permet une meilleure isolation passive et une meilleure directivité du son, mais cela pourra gêner certaines personnes qui ne supportent pas ce type d’écouteurs.

Les Samsung Galaxy Buds Pro // Source : Frandroid Les Samsung Galaxy Buds Live // Source : Frandroid

En face, les Galaxy Buds Live ont une forme de haricot rouge. Il s’agit d’écouteurs qui viennent se poser à l’entrée du conduit auditif, mais ne viennent pas se loger à l’intérieur de celui-ci. Forcément, ils sont moins intrusifs, mais proposent une isolation passive quasiment nulle.

Côté confort, les Galaxy Buds Live sont forcément plus confortables, puisqu’ils restent à l’extérieur de l’oreille. Ils tiennent également mieux dans les oreilles que les Galaxy Buds Pro. Néanmoins, l’absence d’isolation sonore passive peut être un frein à l’utilisation si vous comptez les porter dans un environnement bruyant. Sur ce point, c’est donc un match nul entre les deux paires d’écouteurs.

Une réduction de bruit anecdotique sur les Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro sont les premiers écouteurs à réduction de bruit active du constructeur coréen. Néanmoins, la qualité de cette fonctionnalité diverge grandement d’une paire à l’autre, en grande partie à cause de leur format.

Il faut dire que les Samsung Galaxy Buds Live sont des écouteurs open-fit, c’est-à-dire avec un format ouvert. Concrètement, ils ne proposent donc qu’une isolation passive très faible, comme on l’a vu plus tôt. Le conduit auditif n’est donc pas scellé et les sons ambiants peuvent passer autour de l’écouteur pour atteindre le tympan. Même si Samsung propose bien une fonction de réduction de bruit active sur ses écouteurs, celle-ci est clairement anecdotique, ne suffisant pas à filtrer les bruits qui passent autour des écouteurs.

De leur côté, les Samsung Galaxy Buds Pro sont des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts en silicone qui vont permettre de sceller l’oreille. Même s’ils sont dotés d’évents — également présents sur les Buds Live — permettant de faire passer l’air pour éviter l’effet bouchon, l’isolation passive vient ici en appui de la réduction de bruit active. On a donc une annulation des bruits bien plus efficace que sur les Galaxy Buds Live, même si elle n’atteint pas le niveau de certains concurrents.

Notons par ailleurs que les Galaxy Buds Pro permettent d’aller plus loin sur la gestion des sons ambiants. Alors que les Buds Live ne permettent que d’activer ou de désactiver la suppression active du bruit, les nouveaux modèles profitent d’un mode transparent avec quatre niveaux de volume, mais également d’un mode passif et d’un mode réduction de bruit qui peut être fixé sur faible ou élevé.

Sur cette manche, ce sont donc les Galaxy Buds Pro qui prennent la main, non seulement pour leur meilleure réduction de bruit active, mais également pour les fonctions annexes proposées, comme le mode transparent.

Un son bien plus détaillé sur les Galaxy Buds Pro

Concernant la qualité audio, c’est le jour et la nuit entre les Galaxy Buds Live et les Galaxy Buds Pro, non seulement en termes de haut-parleurs intégrés que de signature sonore ou de qualité audio.

Les Samsung Galaxy Buds Pro profitent en effet de deux transducteurs distincts pour les basses, de 11 mm de diamètre, et pour les aigus et médiums, de 6,5 mm de diamètre. De quoi permettre aux écouteurs de proposer un son très équilibré, mais surtout parfaitement détaillé sur toutes les fréquences sonores. Les Galaxy Buds Pro proposent ainsi un son particulièrement ciselé dans les aigus, avec des basses qui restent rondes et très agréables. Logique, puisque chaque type de fréquence profite de son propre haut-parleur.

En face, les Galaxy Buds Live n’arrivent clairement pas à ce niveau de détails. Les écouteurs de Samsung sont dotés d’un unique transducteur de 12 mm, associé à un canal pour les basses. Il en résulte un son très orienté vers les fréquences les plus graves et qui peine à mettre les médiums ou les aigus en avant lorsque c’est nécessaire. Surtout, si les basses sont rondes et chaleureuses, les détails manquent dans les voix ou les sons plus aigus. C’est comme si Samsung avait voulu masquer ces faiblesses en mettant le paquet sur les graves.

Des deux côtés, on va cependant pouvoir profiter d’un égaliseur permettant de choisir entre six presets, mais malheureusement, aucun égaliseur personnalisé à plusieurs bandes n’est proposé dans l’application Galaxy Wearable.

Galaxy Wearable (Samsung Gear) Télécharger Galaxy Wearable (Samsung Gear) gratuitement APK

Sur le point de la qualité sonore, ce sont clairement les Galaxy Buds Pro qui gagnent la manche grâce à un son non seulement plus équilibré, mais surtout bien plus détaillé.

Des fonctions similaires sur les deux paires

Pour contrôler les écouteurs, qu’il s’agisse des Galaxy Buds Pro ou des Galaxy Buds Live, cela se passe par les surfaces tactiles présentes sur chaque écouteur. On va ainsi pouvoir appuyer une fois pour mettre la musique en pause, deux fois pour passer au titre suivant ou trois fois pour revenir au titre précédent. Par défaut, un appui long permettra par ailleurs de changer de mode de réduction de bruit, mais ce paramètre peut être modifié dans l’application Galaxy Wearable de Samsung, pour modifier le volume ou lancer une playlist Spotify par exemple.

Du point de vue des contrôles, on a donc affaire à un usage similaire. Il en va de même pour l’application, puisque dans les deux cas les écouteurs peuvent être gérés via l’application Galaxy Wearable de Samsung, avec le plug-in adapté aux écouteurs.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro se contrôlent à l’aide de surface tactiles // Source : Frandroid Les Samsung Galaxy Buds Live se contrôlent au tactile // Source : Frandroid

Néanmoins, l’application va proposer des fonctionnalités différentes d’une paire d’écouteurs à l’autre. Dans les deux cas, on va pouvoir bloquer les contrôles tactiles, gérer l’égalisation sonore ou localiser ses écouteurs. Néanmoins, comme on l’a vu plus tôt, les Galaxy Buds Pro permettent de gérer plus finement la réduction de bruit active ou le mode transparent. Par ailleurs, les Galaxy Buds Pro permettent de faire la balance entre l’écouteur droit et l’écouteur gauche.

Concernant la connexion Bluetooth, il s’agit dans les deux cas du Bluetooth 5.0 avec les codecs audio SBC et AAC, sans aptX ni LDAC. La connexion Bluetooth est plutôt stable dans les deux cas, même si les écouteurs peuvent perdre temporairement la source lorsque le smartphone est dans une poche, avec la main par-dessus. Néanmoins, les Buds Live sont encore plus capricieux sur ce point. Plus embêtants, les Galaxy Buds Pro ont du mal à passer des appels avec des smartphones qui ne proviennent pas de Samsung, l’appel passant sans raison apparente des écouteurs au haut-parleur du smartphone.

Sur les fonctionnalités et l’usage, c’est donc un match nul entre les deux écouteurs qui proposent nombre de fonctionnalités similaires, avec quelques différences, mais aussi de gros défauts de part et d’autre, que ce soit la perte de connexion des Buds Live ou les appels vocaux — hors smartphones Samsung — sur les Buds Pro.

Du pareil au même côté autonomie

Pour la batterie, Samsung annonce une autonomie de 6h pour ses Galaxy Buds Live, sans préciser s’il s’agit de l’autonomie avec ou sans réduction de bruit. Pour les Galaxy Buds Pro, Samsung annonce cette fois une autonomie de 6h avec réduction de bruit et 8hsans réduction de bruit.

Néanmoins, durant nos tests, les Samsung Galaxy Buds Live ont pu tenir un peu plus longtemps que les Galaxy Buds Pro, avec 7h37 d’utilisation, contre 7h20 pour les derniers modèles.

Du côté de la recharge des écouteurs dans le boîtier, il faudra patienter 1h30 pour les Galaxy Buds Live et 1h20 pour les Galaxy Buds Pro. Les boîtiers des deux modèles peuvent par ailleurs être rechargés par USB-C ou avec une charge sans fil, posé sur un smartphone par exemple.

Concernant la batterie, les deux paires d’écouteurs proposent donc une autonomie et un système de recharge très proche. C’est donc un match nul sur cette manche.

Lesquels sont les meilleurs écouteurs sans fil

Arrivé à la fin de ce comparatif, c’est un match serré sur plusieurs manches entre les deux paires d’écouteurs de Samsung, mais un écart important sur d’autres. On a en effet un match nul concernant les critères d’autonomie, de fonctionnalité ou de design. Néanmoins, sur les deux autres points, que certains considéreront comme les plus importants, ce sont les Samsung Galaxy Buds Pro qui gagnent la manche, haut la main : la qualité sonore et la réduction de bruit.

Dans l’ensemble, même si les écouteurs sont assez proches, ce sont véritablement les Galaxy Buds Pro qui sont les meilleurs écouteurs. Ils proposent un son bien plus riche, équilibré et détaillé que leurs prédécesseurs. Par ailleurs, le format intra-auriculaire — qui peut gêner certains — a l’avantage de garantir une réduction de bruit convaincante là où elle est inexistante sur les Galaxy Buds Live.

Reste un argument de poids aux Samsung Galaxy Buds Live : leur prix. Les écouteurs ont été lancés en août 2020 au tarif de 199 euros, mais on peut désormais les trouver entre 130 et 150 euros. Néanmoins, malgré ce tarif plus attractif, mieux vaut patienter que les Galaxy Buds Pro baissent de prix à leur tour, quelques mois après le lancement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux paires d’écouteurs true wireless, vous pouvez retrouver nos tests :

Prix et disponibilité

Les Samsung Galaxy Buds Pro seront disponibles à partir du 29 janvier 2021. Ils sont proposés en trois coloris : argent, noir ou violet.

De leur côté, les Samsung Galaxy Buds Live sont disponibles depuis août 2020. Lancés initialement à 199 euros en noir, bronze ou blanc, ils s’affichent désormais entre 130 et 150 euros.