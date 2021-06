Google, Xiaomi et Vivo prépareraient des smartphones pliants… grâce à Samsung

Selon le site taïwanais The Elec, Samsung deviendrait le fournisseur d'écrans pliants pour les futurs smartphones de Google, Vivo et Xiaomi attendus d'ici la fin de l'année.

Depuis deux ans que les smartphones à écran pliant sont arrivés sur le marché, rares sont les constructeurs à avoir sauté le pas. Si Samsung, Huawei et Motorola ont été parmi les premiers fabricants à proposer ce type d’appareils, ils pourraient cependant être bientôt suivis par d’autres concurrents… grâce à Samsung.

En effet, le site The Elec, spécialisé dans l’industrie, indiquait ce lundi que Samsung pourrait devenir un fournisseur d’écrans Oled pliables pour plusieurs constructeurs dès cet automne. À en croire le site taïwanais, « Samsung commencera la production de dalles Oled pliables pour Google, Vivo et Xiaomi en octobre ». De quoi suggérer que les trois constructeurs pourraient lancer leurs propres smartphones pliants « au quatrième trimestre cette année », indique le site spécialisé.

Google, Vivo, Xiaomi et Oppo dans les starting-blocks

On savait d’ores et déjà que Samsung comptait travailler avec Google sur un Pixel Fold, un premier smartphone à écran pliant du côté de l’éditeur d’Android. D’après The Elec, l’appareil devrait être doté d’un écran d’une diagonale de 7,6 pouces. De quoi suggérer que la firme de Mountain View adoptera un format similaire aux Galaxy Z Fold de Samsung ou aux Mate X de Huawei, avec une pliure verticale.

Selon The Elec, c’est un smartphone avec un écran pliant principal de 8 pouces — avec un ratio de 3,4:3 — et un écran secondaire de 6,5 pouces qui devrait être utilisé par Vivo. Là aussi, les dimensions rappellent fortement celles du Galaxy Z Fold 2 et on imagine que le smartphone reprendra le même format que le haut de gamme de Samsung.

Du côté de Xiaomi, The Elec rapporte que le constructeur chinois aurait commandé à Samsung des écrans pliants pour un nouveau smartphone attendu en fin d’année, en plus de son Mi Mix Fold, déjà annoncé en mars dernier.

Une généralisation du format pliant

Outre Vivo, Xiaomi et Google, Samsung s’apprêterait également à fournir Oppo en écrans pliants. Le constructeur chinois lancerait en effet son premier smartphone du type dès l’an prochain, avec une dalle de 7,1 pouces.

Rappelons également que Samsung prévoit lui aussi de lancer de nouveaux smartphones pliables cet été : les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Par ailleurs, cette généralisation du format pliant pourrait également s’accompagner d’une baisse des prix. Certaines rumeurs rapportent en effet que Samsung aurait également dans ses cartons des modèles plus accessibles dont le lancement serait prévu d’ici la fin de l’année.