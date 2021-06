Samsung devance les soldes et offre jusqu’à 360 euros de remise sur une sélection de produits

Samsung n’a pas attendu le début des soldes pour lancer ses offres estivales et propose, une semaine avant tout le monde, des offres de remises pouvant aller jusqu’à 360 euros. Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy Buds Pro, voici la liste des meilleures offres.

Samsung Galaxy Z Flip 5G : il se plie en deux pour vous

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G, est le smartphone pliable de Samsung le plus grand public et donc le plus accessible. Contrairement à son grand frère le Fold, le Flip sait se faire petit et se plie dans la hauteur pour se ranger au mieux dans les poches étroites ou les petits sacs à main.

Ce qui est en revanche loin d’être petit, ce sont ses dimensions une fois déplié. Il offre en effet un bel écran AMOLED de 6,7 pouces et en bonus un petit écran extérieur super AMOLED de 1,05 pouce, parfait pour afficher les notifications.

Du côté des caractéristiques, le Samsung Galaxy Z Flip 5G est équipé d’un processeur Snapdragon 855+, et de 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de mémoire de stockage. Pour la partie photo, le smartphone propose un double capteur arrière de 12 + 12 Mpx dont un objectif ultra grand-angle. La caméra frontale offre quant à elle 10 mégapixels de définition.

En termes d’autonomie, si la batterie n’est que de 3300 mAh, le mobile est en revanche compatible avec la charge rapide sans fil. Il n’est enfin probablement pas nécessaire de préciser que le Samsung Galaxy Z Flip 5G est compatible avec la dernière norme réseau.

Avec les offres d’été, ce très bon smartphone qui a séduit la rédaction de Frandroid voit son prix passer sous la barre des 1000 euros, grâce à une remise immédiate de 360 euros. On est bien loin des 1500 euros du prix de lancement de l’année dernière.

Galaxy Buds Pro : le meilleur de la musique sans fils

Samsung n’en est plus à son coup d’essai avec ses écouteurs true wireless. La version Pro est d’ailleurs très aboutie, et a obtenu la très bonne note de 8/10 lors de son test par la rédaction de Frandroid.

Le principal atout de ces écouteurs réside dans la réduction de bruit active personnalisable sur plusieurs niveaux. Il devient ainsi possible de choisir quel type d’isolation phonique est la plus adaptée à la situation. Mode passif, environnant (pour entendre les bruits extérieurs) ou carrément actif si vous souhaitez vous couper du monde.

Cette isolation se complète d’un mode intelligent nommé “détection de la voix”. Ce mode détecte automatiquement votre prise de parole et désactive la réduction de bruit lorsque vous avez besoin de dialoguer avec un tiers.

On appréciera la présence du Bluetooth 5 qui assure une bonne connectivité entre les écouteurs et l’appareil de diffusion. L’autonomie est par ailleurs correcte avec cinq heures assurées, et jusqu’à 20 heures si l’on utilise le boîtier de chargement.

Avec l’offre d’été, les Galaxy Buds Pro, qui bénéficient déjà d’une réduction de 50 euros jusqu’au 20 juillet 2021, passent à 149 euros si l’on ajoute l’offre de 30 euros de remise supplémentaire pour les soldes d’été. Les deux offres sont cumulables, mais attention, la réduction de 30 euros se termine le 30 juin 2021 !

Galaxy S20 FE : le bon rapport qualité/prix

Sorti en fin d’année dernière, le Samsung Galaxy S20 FE ne prend pas une ride et continue de rester un très bon investissement en 2021 pour qui souhaite un mobile de très belle qualité sans y laisser son PEL.

Non content de proposer un écran super AMOLED de 6,5 pouces, le Galaxy S20 FE offre 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de mémoire de stockage. L’autonomie est elle aussi très correcte puisque le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh, et la 5G est accessible puisque Samsung a prévu une version 5G de ce smartphone.

Du côté de la photographie, on peut compter sur un triple module arrière de 12 + 12 + 8 mégapixels (comprenant un zoom optique x3 et un zoom digital x30), parfait pour tous types de prises de vue. La caméra avant est d’une définition de 32 Mpx, assurant ainsi une belle qualité des selfies.

Le Samsung S20 FE reste donc un smartphone aux belles qualités, qui bénéficie de 160 euros de remise jusqu’au 30 juin 2021, faisant ainsi passer le prix de la version classique de 659 euros à moins de 500 euros, et le modèle 5G passe de 759 euros, à moins de 600 euros.

Pourquoi passer par le Samsung Shop ?

Acheter ses produits Samsung via le store officiel c’est l’assurance de bénéficier de tous les avantages que la marque accorde à ses clients. La livraison est d’abord offerte et s’effectue en 24 heures pour la région parisienne. Si vous achetez de l’électroménager plus imposant, l’installation est également comprise. Le constructeur se charge de tout et c’est reposant.

Dès 149 euros, il est possible de payer en trois ou quatre fois sans frais. Un confort pour ceux qui veulent étaler leurs dépenses sur plusieurs mois. Si vous ne souhaitez toutefois pas acheter votre smartphone, Samsung propose également un système de location. Une alternative intéressante qui vous permet de vous offrir les derniers modèles et d’en changer à l’envi, sans vider votre compte en banque à chaque fois.

Lors de vos achats sur le store de Samsung, vous pouvez souscrire une assurance pour vos produits connectés ou demander une extension de garantie pour parer à toute éventualité. Et si enfin votre smartphone est définitivement trop vieux, qu’il a fait son temps et qu’aucune assurance ne peut le sauver, le constructeur vous permet de bénéficier d’une remise à la reprise de votre ancien appareil.

Tous les avantages du Samsung Shop