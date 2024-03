Seat arrête soudainement les scooters électriques pour se lancer sur la voiture sans permis

À l'occasion de la présentation de ses résultats, Seat a annoncé mettre fin à la commercialisation de ses scooters électriques. Pour autant, le constructeur espagnol devrait rebondir sur un autre segment de la mobilité électrique, avec l'arrivée probable d'une toute petite voiture électrique sans permis, concurrente des Citroën Ami et Fiat Topolino.

Peut-être le connaissez-vous sous le nom de Silence S01. Mais celui qui nous intéresse est le Seat Mo, un scooter électrique justement basé sur celui du fabricant espagnol Silence, mais qui reprend le logo de la célèbre marque automobile. Et alors même que Seat passe le flambeau à Cupra dans la production de voitures, et que l’on pensait que son futur serait fait de deux-roues électriques, il semblerait que les plans aient complètement changés. Quitte même à faire volte-face.

En effet, à l’annonce de ses résultats annuels, la firme de Martorell a précisé que ses ventes de deux-roues électriques n’étaient pas aussi bonnes qu’attendues. De mauvais résultats et une rentabilité en berne qui peuvent s’expliquer par un marché qui a accusé des ventes en baisse en 2023, et qui influent directement sur la suite à donner au projet. Wayne Griffith, PDG de Seat l’a précisé : c’est la fin des scooters électriques Seat Mo, cinq ans après avoir annoncé son arrivée sur le segment.

De bonnes affaires ?

Le constat d’échec sur le marché de la mobilité électrique, au moins sur celui du deux roues électrique, est donc sans appel, il n’y aura pas de suite à donner aux Seat Mo 50 et 125 (sans oublier le 125 Performance). Pour autant, ceux-ci continueront à être proposés pendant encore un certain temps puisqu’il reste des stocks, et qu’il s’agit encore de les écouler avant de tirer un trait définitif. Sans doute le moment de faire de bonnes affaires d’ailleurs si vous recherchez un deux-roues à batterie amovible pour vous déplacer en ville, d’autant qu’en tant que jumeau du Silence S01 qui continue sa carrière, il y aura toujours possibilité de trouver des pièces.

Bon et si Seat ne fait plus de voitures, et ne fait plus de scooters, c’est quoi la suite ? Et bien en réalité c’est la volte-face pour la marque du groupe VW puisque c’est vers des véhicules à quatre roues que la marque regarde désormais.

Le quadricycle, nouvel eldorado

Seat n’a en effet pas décidé de tirer un trait sur la mobilité électrique en milieu urbain et c’est vers les quadricycles que le constructeur regarderait désormais l’avenir. C’est-à-dire les voitures sans permis. Même s’il semblerait que rien ne soit encore arrêté. C’est en tout cas ce que le PDG a déclaré lors de la conférence sur les résultats de la marque.

Après l’arrivée de la Fiat Topolino sur le marché, il est clair que le succès de la Citroën AMI fait des envieux. Et cette dernière, qui peut être conduite dès 14 ans, devrait donc faire face dans les prochaines années à toujours plus de concurrence.

Fiat Topolino // Source : Fiat Citroën Ami // Source : Frandroid

Cité par nos confrères d’Auto Infos, le directeur des marques Seat et Cupra en France, Robert Breschkow, aurait déclaré que ce futur quadricycle « devra être à la hauteur de nos standards en matière de finition, d’équipements et de sécurité« . Sachant que le partenaire Silence propose également un quadrille de catégorie L7e, le Silence S04, on peut très bien imaginer que Seat continue à s’appuyer dessus pour ses futurs projets !