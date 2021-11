PS5 : Sony va ouvrir une boutique officielle PlayStation en France

Auparavant réservé aux États-Unis. La boutique officielle PlayStation arrive en France. Pratique pour espérer trouver une PlayStation 5.

La recherche d’une PlayStation 5 pendant ces temps de pénurie devrait devenir plus simple. Sony a en effet dévoilé le lancement d’une boutique en France et dans les plus régions d’Europe qui devrait faciliter la distribution de sa console.

Sony propose déjà une boutique officielle aux États-Unis qui permet depuis le lancement de la PS5 de s’inscrire pour commander la nouvelle console si rare de Sony. Contrairement aux distributeurs qui permettent d’acheter la console pendant quelques secondes, la boutique PlayStation Direct permet de s’inscrire et d’être notifié quand un lot de consoles arrive. On est ensuite placé dans une file d’attente virtuelle pour pouvoir commander une PS5.

La firme annonce désormais l’ouverture d’une boutique du même style en Europe. Plus particulièrement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. La version allemande est déjà lancée et les autres arriveront « bientôt ».

PlayStation’s online store expands to Europe!

Starting today with it's official launch in Germany, with the UK, France, Belgium, Netherlands and Luxembourg launching soon.

Stay tuned for more details on the UK launch. pic.twitter.com/2GHPLeQMjY

— PlayStation UK (@PlayStationUK) November 8, 2021