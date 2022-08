PlayStation PC : le jeu Spider-Man dévoile le travail sur un nouveau concurrent pour Steam

La sortie du jeu Spider-Man Remastered sur PC révèle quelques informations croustillantes sur la stratégie de Sony.

Le PC est désormais un élément très important de la stratégie de Sony PlayStation. Le géant du jeu vidéo propose de plus en plus de ses jeux sur Steam : Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War ou plus récemment Spider-Man Remastered. Sony a même racheté le studio Nixxes spécialisé dans le portage de jeux vers le PC. Récemment, Sony a également lancé une gamme de casques et de moniteurs dédiés aux jeux vidéo et visant plutôt le marché du périphérique PC.

Qui dit jeux disponibles sur PC, dit aussi des jeux plus ouverts aux bidouilleurs de tout horizon que sur les plateformes fermées que sont les consoles de jeu. Des internautes ont découvert des fichiers très intéressants dans la version PC de Spider-Man. Le site VGC a pu vérifier ces informations.

Un launcher dédié et une connexion PSN

Les fichiers de Spider-Man révèlent des références à un « PlayStation PC Launcher » ainsi qu’à des connexions avec le PlayStation Network (PSN) : « PSNAccountLinked » et « PSNLinkingEntitlements ».

Le premier est explicitement une variable indiquant si un compte PSN a été connecté au jeu, le second fait plutôt référence aux achats du compte. La variable pourrait servir à récupérer les DLC déjà achetés sur PlayStation.

Impossible de savoir s’il s’agit seulement de fichiers sur un travail abandonné depuis par Sony ou si la firme compte vraiment proposer son propre launcher PlayStation sur PC.

Si Steam est la plateforme incontournable pour commercialiser ses jeux, les grands éditeurs proposent chacun leur propre launcher. Ubisoft a Ubisoft Connect, EA propose EA Desktop, Activision-Blizzard utilise Battle.Net et Xbox propose ses jeux sur le Microsoft Store ou avec le PC Game Pass.

Une stratégie pleine de sens

Le développement d’un launcher dédié à PlayStation aurait beaucoup de sens pour Sony. Cela permettrait à la firme d’activer une forme de « cross-buy » à l’instar du Xbox Play Anywhere de Microsoft. C’est-à-dire l’idée d’acheter une seule fois un jeu pour le retrouver à la fois sur console et sur PC. Cela permettrait aussi aux joueurs de retrouver les fonctions de l’écosystème PlayStation : leurs sauvegardes stockées dans le cloud avec le PS+, ou les trophées bien sûr.

Financièrement, ce serait surtout une façon pour Sony d’éviter la commission prise sur chaque vente par Steam. Reste à savoir si Sony continuerait dans ce cas de figure à proposer ses jeux sur Steam. C’est la stratégie plutôt payante choisie par Microsoft : la plupart des jeux Xbox Game Studios sont régulièrement dans le top des ventes Steam depuis plusieurs années.

Dans le cas où le launcher PlayStation PC serait bien proposé par Sony à l’avenir, on ne sait pas s’il se limiterait aux seuls jeux PlayStation Studio où si Sony aimerait proposer aux éditeurs externes d’intégrer sa boutique.

L’installation du launcher PlayStation PC pourrait aussi être rendu obligatoire à travers Steam. C’est le cas des jeux Rockstar comme GTA 5 ou Red Dead Redemption 2 qui demandent l’installation du Rockstar Launcher.

Cela pourrait aussi être une façon pour Sony de mieux intégrer son service de cloud gaming PlayStation Plus Premium. Aujourd’hui l’expérience sur PC laisse clairement à désirer.

