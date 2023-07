PlayStation signe enfin avec Xbox pour garder Call of Duty – Nouvelle défaite pour la FTC

À quelques heures de la date limite pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, la FTC s'est vu rejeter la prolongation de sa demande d'injonction temporaire. Sony s'est décidé à signer le contrat pour garantir l'accès à Call of Duty sur PlayStation.

Après 18 mois de discussions, le projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft semble toucher à sa fin. La défaite de la FTC (Federal Trade Comission) a déclenché une série d’événements depuis plusieurs jours, alors que l’on s’approche de la date limite inscrite sur le contrat de rachat, le 18 juillet 2023.

La FTC enchaine les défaites

Le 11 juillet dernier, le tribunal fédéral californien a rejeté la demande d’injonction de la FTC qui souhaitait faire bloquer le processus de fusion entre Activision Blizzard. L’autorité de la concurrence américaine a bien essayé de lancer le processus d’appel, mais ce dernier n’a pas permis de déclencher une nouvelle injonction temporaire.

Autrement dit, depuis l’expiration de l’injonction temporaire, Microsoft a désormais le droit de procéder à la fusion avec Activision Blizzard partout dans le monde, sauf au Royaume-Uni où la CMA continue de bloquer.

PlayStation signe avec Xbox

Conséquence logique de la défaite de la FTC et d’une fusion qui paraît désormais inévitable, Sony a consenti a signer le contrat proposé par Microsoft pour garder l’accès à Call of Duty.

C’est Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, qui a annoncé la signature de l’accord avec PlayStation le dimanche 16 juillet. Le tweet est avare en détail, mais Microsoft a confirmé depuis qu’il s’agissait d’un contrat de 10 ans, comme celui de Nintendo. Désormais, si la fusion entre Activision et Xbox se fait, Sony a la garantie de continuer à recevoir Call of Duty jusqu’en 2033.

Tous les regards se tournent vers le Royaume-Uni

Le contrat de rachat entre Microsoft et Activision Blizzard expire le 18 juillet à 23h59 heure de Californie, c’est-à-dire le 19 juillet à 9h00 à Paris. Au moment où cet article est rédigé, nous sommes donc dans les dernières 48 heures avant l’expiration du rachat.

Seul le Royaume-Uni bloque le processus dorénavant. La CMA a publié un rejet du rachat fin avril 2023, et Microsoft a lancé depuis une procédure d’appel devant le CAT, le tribunal compétent au Royaume-Uni. Microsoft, Activision et la CMA ont accepté la semaine dernière de mettre en pause ce processus pour revenir à la table des négociations. Une audience est prévue aujourd’hui au Royaume-Uni à partir de 15h30 pour discuter du rachat.

On a appris ce week-end chez Bloomberg que Microsoft réfléchit à céder les droits de distribution de ses jeux en cloud gaming pour le Royaume-Uni pour apaiser les craintes de la CMA. Cette dernière estimait uniquement un danger à venir sur le marché du cloud gaming si la fusion avait lieu.

Quand est-ce que Microsoft et Activision vont fusionner ?

Plusieurs hypothèses se dessinent désormais pour arriver à la conclusion de ce rachat pharaonique.

Tout d’abord, la CMA pourrait accepter de façon expéditive le nouveau projet de Microsoft au Royaume-Uni, en admettant que les sources de Bloomberg soient correctes, et la fusion pourrait se faire dans les prochaines 48 heures. La CMA pourrait également accepter que Microsoft procède à la fusion dans les autres pays en attendant un nouveau jugement sur base du nouveau projet de Microsoft pour le Royaume-Uni.

Autre possibilité, Microsoft pourrait ignorer le Royaume-Uni et valider sa fusion dans le reste du monde. Cela paraît peu probable en l’état : la firme est très proche d’avoir le feu vert partout et cela reviendra à se mettre à dos un État souverain.

Il y a enfin une autre hypothèse qui se dessine, celle qui est redoutée par les fans et les personnes fatiguées de ce feuilleton à rallonge. Microsoft et Activision Blizzard pourraient accepter de prolonger le contrat de rachat de quelques semaines, le temps de mettre un terme définitif aux procédures au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans ce cas de figure, la conclusion du rachat n’arriverait qu’en août ou au mois de septembre.

Une chose est sûre, on devrait en savoir plus après la date limite du 18 juillet (le 19 juillet au matin en France).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.