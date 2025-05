Après une pause forcée de deux mois due aux réglementations européennes, Sony annonce officiellement le retour de ses projecteurs BRAVIA sur le marché européen, accompagné du lancement du nouveau BRAVIA Projector 7.

Sony BRAVIA Projector 7 VPL-XW5100 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Europe vient d’officialiser ce 27 mai 2025 la reprise de la commercialisation de ses projecteurs home cinéma BRAVIA et projecteurs professionnels sur le territoire européen. Cette annonce met fin à une interruption de deux mois qui avait débuté en mars dernier, lorsque le constructeur japonais avait suspendu ses ventes pour se conformer aux nouvelles réglementations de l’Union européenne.

D’après la marque, cette suspension était nécessaire pour garantir la conformité aux récents amendements des réglementations de contrôle des exportations et des restrictions commerciales européennes. L’interruption avait particulièrement affecté les particuliers mais également professionnels du secteur, créant des ruptures de stock sur des modèles phares comme le VPL-XW5000. Certains installateurs avaient dû se tourner vers d’autres solutions pour leurs projets en cours.

La décision européenne s’inscrivait dans le cadre des sanctions imposées contre certains fournisseurs, notamment chinois, où sont fabriqués les projecteurs Sony. Contrairement à l’Europe, les autres marchés mondiaux, dont les États-Unis et l’Asie, n’avaient pas été impactés par ces restrictions.

Le BRAVIA Projector 7 enrichit l’offre européenne

Parallèlement à la reprise des ventes des modèles existants, Sony profite de ce retour pour introduire le BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100) sur le marché européen. Ce modèle, déjà commercialisé aux États-Unis et dans d’autres régions depuis plusieurs mois et que nous avions pu voir lors de notre déplacement à Tokyo, il y a peu, vient compléter la gamme constituée des BRAVIA Projector 8 et BRAVIA Projector 9.

Sony BRAVIA Projector 7 VPL-XW5100 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le BRAVIA Projector 7 se présente comme une solution intermédiaire dans la gamme Sony, voulant offrir un équilibre entre performances et accessibilité. Selon le fabricant, ce projecteur est doté d’une source laser et propose un design relativement compact pour un appareil de ce type dont la vocation est d’être installé en fond de salle, idéalement dans une pièce dédiée mais un salon peut aussi bien convenir. D’autant qu’il affiche une image pouvant monter jusqu’à 2200 lumens, permettant d’obtenir des scènes lumineuses même dans des environnements partiellement éclairés.

Sony BRAVIA Projector 7 VPL-XW5100 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le meilleur de Sony dans le Projector 7

Le BRAVIA Projector 7 est équipé du processeur XR spécialement conçu pour la projection, constituant le cœur de ses performances d’affichage. Cette puce dédiée pilote plusieurs technologies propriétaires Sony, notamment le XR Dynamic Tone Mapping qui optimise le contraste en temps réel, et la fonction Deep Black pour améliorer la profondeur des noirs.

La technologie TRILUMINOS PRO est aussi de mise sur ce projecteur, promettant une reproduction colorimétrique étendue et fidèle. Associée à la fonction Clear Image, elle permet une mise à l’échelle 4K des contenus de résolution inférieure.

Sony BRAVIA Projector 7 VPL-XW5100 // Source : Sony

Pour les joueurs, le BRAVIA Projector 7 est compatible 4K à 120 images par seconde avec une latence réduite. La certification IMAX Enhanced est aussi présente permettant ainsi d’exploiter notamment les contenus de la plateforme maison Sony Pictures Core.

Rappelons que sur ce marché haut de gamme de plus en plus disputé, les fabricants comme JVC et Epson (EH-QB1000W/B) maintiennent leur présence, tandis que des marques comme BenQ avec le W5850 et Optoma avec le UHZ68LV proposent des alternatives directes au positionnement Sony. Les constructeurs chinois tels que Hisense, Xgimi continuent également de gagner du terrain, particulièrement sur les segments ultra courte focale et compact, sans oublier les nouveaux arrivants tels que Valerion ou encore Nebula (Anker), par exemple.

Ces derniers offrent des solutions peut-être moins dédiées, mais connectées et d’un rapport qualité/prix particulièrement intéressant. Toutefois, les modèles Sony ont pour eux la très haute qualité d’image et l’absence totale d’effets arc-en-ciel inhérente à la technologie DLP utilisée par la très grande majorité de la concurrence (sauf JVC et Epson).

Sony BRAVIA Projector 7 VPL-XW5100 // Source : Sony

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Sony BRAVIA Projector 7

Le nouveau vidéoprojecteur BRAVIA Projector 7 sera commercialisé en Europe à partir de l’été 2025, avec un lancement prévu au mois d’août. Il est décliné en noir ou en blanc.

Sony n’a pas communiqué de prix officiel mais il se murmure qu’il pourrait être proposé à un tarif d’un peu moins de 7000 euros. Les BRAVIA Projector 8 et 9 restent au catalogue.