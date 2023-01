TCL lance un PC portable 2-en-1 sous Windows 11 sans Intel ni AMD

Dans la large famille de produits TCL au CES 2023, il y a le PC portable de la marque sous Windows 11. Il peut aussi se transformer en tablette et tourne sous ARM.

On connait surtout TCL pour ses téléviseurs et ses produits mobiles. Alors quand la marque annonce un PC portable sous Windows 11, il s’agit tout de même d’un produit respectant son héritage.

La TCL Book X12 Go est en fait une tablette 2-en-1 comme la Surface de Microsoft. C’est une tablette à laquelle on fixe un clavier pour la transformer en PC portable. Un style est également prévu pour la prise de note sur l’écran tactile.

Un écran proche du papier ?

Comme la tablette sous Android également présentée au CES 2023, ce produit intègre un écran NXTPaper qui doit proposer les mêmes sensations que le papier, notamment en utilisant le stylet. TCL promet aussi des lumières bleues très basses pour faciliter la lecture.

Pour le reste, ce produit a la particularité d’utiliser une puce Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. Il s’agit donc d’un PC tournant avec la version ARM de Windows 11. Pas de puce x86 de chez Intel ou AMD ici.

Le SoC Qualcomm sera épaulé par 4 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Un lecteur de carte SD devrait permettre d’étendre le stockage.

Côté connectivité, TCL fait le minimum avec du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et un seul port USB-C. La batterie de 30 Wh ne devrait pas non plus en faire un record d’autonomie.

TCL promet une commercialisation pour le courant de l’année 2023, sans précision sur le prix demandé.

