TCL : avec sa série C64, le constructeur pousse encore sur le Qled 4K

Le fabricant TCL lance une nouvelle gamme de téléviseurs 4K Qled : les C64, disponibles en plusieurs diagonales, de 43 à 85 pouces. Au programme : du Qled, du HDR, du 120 Hz, mais aussi tout ce qu'il faut pour profiter de ses contenus, notamment en sVOD.

En septembre prochain démarrera la Coupe du monde de rugby à XV qui se tiendra en France et nos Tricolores ont l’air en forme. Pour profiter des matches dans les meilleures conditions, TCL lance sa gamme C64, qui comprend uniquement des téléviseurs 4K Qled.

Qled et HDR pour ces téléviseurs TCL

Ces modèles mettent les petits plats dans les grands avec leur positionnement haut de gamme. Ils disposent de la technologie Quantum Dot, qui offre un meilleur rendu des couleurs via un filtrage des lumières émises par les LED. La luminosité ne devrait pas manquer puisqu’en pic, on peut profiter de 450 cd/m² : ce qui suffit largement en intérieur.

Côté image toujours, on a droit à du HDR10+ ainsi qu’à du Dolby Vision (on trouve aussi du HDR10, HDR HLG notamment), « offrant un excellent contraste, des couleurs vives et précises, mais aussi des ombres et des détails plus fins », selon le constructeur de la gamme C64. Pour le son, on a droit à la compatibilité Dolby Atmos, mais aussi au DTS Virtuel X.

Un téléviseur conçu aussi pour les jeux vidéo

Pour la connectique, TCL a équipé ses téléviseurs avec du HDMI 2.1 couplé à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode), pour avoir une latence réduite lorsqu’on joue sur sa console de jeux. Aussi, on trouve la technologie propriétaire nommée 120 Hz DLG (pour Dual Line Gate) ; TCL la définit comme une « fonction d’ajustement automatique du contenu » qui « apporte un taux de rafraîchissement plus élevé et une latence plus faible » via « des algorithmes uniques et à la technologie TCL. » Derrière ces grands mots, une fonction qui abaisse la définition des jeux en Full HD, mais qui passe aussi le taux de rafraîchissement à 120 images par seconde.

Sur les services intégrés, on trouve le système Google TV livré avec le téléviseur. Cela comprend évidemment Google Assistant qu’on peut activer via la commande vocale. De quoi profiter de toutes les plateformes de sVOD : Netflix, Prime Video, Disney+ entre autres.

Prix et disponibilité des TCL C64

Pour installer un des TCL C64 dans son salon, on peut le placer au mur, ou avec un support réglable à double position. Au total, six modèles seront disponibles :

43 pouces ;

50 pouces ;

55 pouces ;

65 pouces ;

75 pouces ;

85 pouces.

Pour le moment, la marque n’a dévoilé aucun prix ni aucune date de sortie. Il faudra sans doute attendre sa conférence à Milan ce 17 avril.

