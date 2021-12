Tesla déploie la navigation par étapes : voici comment ça fonctionne

Attendue depuis des années, la mise à jour permettant d'ajouter des étapes à la navigation est déployée sur la flotte de véhicules du constructeur Californien. Toutefois, de nombreux manques restent présents, et les propriétaires se rendent compte que cette fonctionnalité est loin d'être parfaite.

La fameuse version 2021.40.6 du système embarqué des Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X est déployée en masse depuis quelques jours, apportant la fameuse navigation par étapes tant attendue des conducteurs de Tesla. Il s’agit d’une fonctionnalité qui est présente dans l’immense majorité des systèmes de navigation, et assez utile pour les grands trajets.

De plus, avec le déploiement des réseaux de charge rapide comme Ionity ou plus récemment Fastned en Europe et en France, il devient possible de sélectionner des arrêts pour charger hors du réseau de Superchargeurs Tesla. Même si cela devient plus facile avec la navigation par étapes, cela reste assez mal intégré, malheureusement.

Pour aller plus loin

Une nouvelle alternative aux Tesla Superchargeurs arrive en France

Une gestion des étapes perfectible

Jusqu’à présent, la seule possibilité à bord d’une Tesla pour avoir des étapes sur la navigation était d’activer le planificateur de trajet, qui ajoutait automatiquement les arrêts de Supercharges nécessaires pour arriver à bon port. Malheureusement, il n’y a aucune personnalisation possible. Il faut donc savoir d’avance si la route proposée par le véhicule est optimale ou non, et éventuellement calculer le pourcentage de batterie nécessaire à l’arrivée pour pouvoir repartir sereinement.

En effet, sans possibilité de recharge à destination, un voyage en véhicule électrique ne doit pas seulement permettre de faire un aller simple (et éventuellement arriver batterie vide), mais il faut penser à la première étape du retour qui permettra de rejoindre un point de charge. Ce point est résolu avec la version 2021.40.6, si vous choisissez d’utiliser le réseau de Superchargeurs de Tesla.

Pour aller plus loin

Après la chiffonnette d’Apple, le sifflet de Tesla en forme de Cybertruck

En effet, en indiquant via des étapes le ou les Superchargeurs souhaités, le planificateur de trajets du véhicule interprète bien cela comme un arrêt où une charge va avoir lieu. La durée indicative nécessaire pour repartir jusqu’à la prochaine étape est alors affichée. Malheureusement, si vous souhaitez utiliser d’autres chargeurs rapides affichés dans l’interface, comme Ionity, cela ne sera pas interprété comme une charge…

Enfin, et c’est sans aucun doute ce qui est le plus surprenant avec cette gestion des étapes, il n’est pas possible de réorganiser les étapes ajoutées. Ainsi, si vous vous trompez au moment de définir l’ordre des arrêts lors de la planification, il n’y a pas d’autre moyen que d’annuler l’ensemble du trajet et de recommencer.

Et surtout, il faut ajouter les étapes dans un ordre qui n’est pas naturel : chaque étape ajoutée se place directement après le départ. Tout cela est loin d’être parfait, mais gageons que les futures mises à jour déployées corrigent ces quelques points négatifs, comme Tesla en a l’habitude.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.