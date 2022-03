Gigafactory à l’arrêt en Chine : Tesla se veut rassurant

L'une des plus grosses usines Tesla, la Gigafactory de Shanghai, a dû suspendre ses activités durant deux jours à cause de la situation épidémique locale. Tesla a cependant tenu à rassurer en indiquant faire de son mieux pour maintenir la production.

Suite à la politique « zéro Covid » appliquée fermement par la Chine, les entreprises nationales comme internationales doivent se plier aux mesures sanitaires strictes qui ont été mises en place. En effet, la Chine fait actuellement face à une poussée épidémie importante : le pays a annoncé mardi près de 5 300 nouveaux cas positifs. Contrairement à Shenzhen, qui est totalement confinée et voit ses usines fermer, Shanghai n’en est pas encore là : les autorités tentent d’appliquer, en premier recours, une stratégie de fermeture de bâtiments et entreprises où des cas contacts et contaminations sont repérés. Le télétravail et les cours à distance sont également encouragés.

Tesla fait de son mieux pour maintenir la production

Ces mesures ont cependant déjà des conséquences sur les entreprises basées dans la ville, à l’image de Tesla. Le constructeur automobile a annoncé interrompre la production dans son usine principale, la Gigafactory 3, et ce pour deux jours, mercredi 16 et jeudi 17 mars. Le site de production en question assemble des Model 3 et des Model Y, notamment à destination du marché chinois, mais aussi européen, à raison d’environ 2000 voitures électriques par jour. Toute interruption, même de quelques jours, a donc de grandes conséquences. Une mauvaise nouvelle pour le constructeur qui venait juste d’y annoncer de nouveaux investissements…

Mais tout espoir n’est pas perdu, puisque pour le moment, Tesla n’a pas annoncé de prolongation de la fermeture de l’usine. La société d’Elon Musk a même fait parvenir à l’agence de presse Reuters un communiqué qui se veut rassurant, indiquant que le maximum était fait pour maintenir la production :

« Nous coopérons activement avec les exigences du gouvernement pour les tests PCR ainsi que d’autres exigences de prévention épidémique, et dans un même temps, nous faisons de notre mieux pour assurer la production, en surmontant ensemble les difficultés. »

Plus longtemps la chaine de production est arrêtée, plus Tesla accumule du retard dans ses livraisons. L’entreprise doit donc être activement en train de rechercher des solutions pour remettre l’usine en marche, probablement en y appliquant des conditions sanitaires strictes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.