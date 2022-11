Tesla : une nouvelle fonction en approche pour ravir les amoureux de musique

C'est une nouveauté que les fans de Tesla et de musique devraient apprécier. Le constructeur américain devrait intégrer la fonction Dolby Atmos sur une prochaine mise à jour.

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir, surtout si vous possédez une Tesla, les voitures sont régulièrement mises à jour pour intégrer plusieurs nouveautés ou corriger quelques bugs.

Et la prochainement mise à jour devrait apporter son lot de nouveautés, dont l’une paraît très intéressante et devrait ravir à peu près tous les clients, en particulier les amateurs de musique. En effet, selon le site BGR, Tesla devrait apporter une mise à niveau considérable concernant le système audio de ses véhicules actuels, mais aussi sur les nouveaux modèles à venir.

Le Dolby Atmos dans les Tesla

Tesla travaillerait ainsi depuis des mois avec de grandes maisons de disques pour intégrer le système Dolby Atmos dans ses voitures. Une fois la mise à jour logicielle déployée, c’est plus d’un million de Tesla actuellement en circulation qui pourront prendre en charge cette fonction selon BGR, en plus de tous les nouveaux modèles fabriqués.

Reste à savoir quels seront les modèles concernés et surtout les années-modèles qui pourront recevoir cette mise à jour. On comprend d’ailleurs mal pourquoi BGR parle d’un million de véhicules compatibles alors que Tesla a vendu près de 3 millions de voitures électriques depuis 2012 dont près d’un million rien qu’en 2021.

Le Dolby Atmos, c’est le nom d’une technologie hybride de reproduction du son surround annoncée par Dolby Laboratories en avril 2012. Depuis, ce système s’est démocratisé dans le cinéma, dans le Home cinéma, mais aussi dans l’automobile.

Lucid Motors a été le premier constructeur automobile à intégrer le Dolby Atmos dans une voiture, à savoir la très désirable Lucid Air sortie au début de l’année dernière. Cet automne, Volvo et Mercedes-Benz ont annoncé qu’ils intégreraient le système Dolby Atmos dans certaines voitures.

Chez Volvo, le nouveau SUV EX90 en sera équipé, tandis que chez Mercedes, ce sont les modèles les plus haut de gamme qui en auront le droit, comme la Mercedes-Maybach Classe S, la Mercedes-Benz Classe S et les modèles électriques EQE, EQE SUV, EQS et EQS SUV.

Apple Music bientôt intégré également

Ce n’est pas la seule nouveauté qui devrait arriver dans cette mise à jour très orienté musique. L’intégration d’Apple Music semble également être en cours chez Tesla. Cette semaine, sur Twitter, un utilisateur a repéré l’application sur une Tesla Model S lors d’une exposition au Petersen Automotive Museum de Los Angeles.

Il est possible qu’Apple Music et la technologie Spatial Audio d’Apple prennent également en charge la technologie Dolby Atmos. Une mise à jour devrait arriver avant les fêtes de fin d’année, certainement avec l’intégration d’Apple Music. En revanche, pour le système Dolby Atmos, il faudra peut-être être un peu plus patient, sauf surprise.

