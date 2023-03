Des Tesla Semi en panne au bord de la route : un problème qui n’en est pas un ?

Plusieurs Tesla Semi ont été victimes de pannes du système d'info-divertissement, obligeant les conducteurs à s'arrêter et à se faire remorquer. Si ce problème peut paraître grave, il semblerait qu'il puisse être facilement être corrigé par les ingénieurs de la marque américaine, à distance.

Cela fait quelques mois déjà que le Tesla Semi circule sur les routes, après de longues années d’attente. En effet, le camion électrique fut évoqué pour la toute première fois dans le Master Plan de la marque en 2016 avant d’être officiellement dévoilé par Elon Musk en novembre 2017. Par la suite, quelques prototypes avaient été aperçus mais le véhicule n’avait plus beaucoup fait parler de lui.

Jusqu’en décembre dernier, date à laquelle les premiers exemplaires ont officiellement été remis à leurs nouveaux propriétaires. Il s’agit des entreprises Pepsi et de Frito Lay, filiales du groupe américain PepsiCo qui détient notamment les chips Lay’s ainsi que les marques Doritos et Cheetos. Depuis, plusieurs autres camions ont également été livrés aux clients.

Plusieurs sociétés comme Amazon ou encore la chaîne de supermarchés Walmart ont en effet passé commande. Pour rappel, le véhicule est conçu pour parcourir de très longues distances, avec une autonomie annoncée à plus de 800 kilomètres avec un chargement de 37 tonnes. Sauf qu’en pratique, les choses sont un peu différentes. En effet, au moins huit exemplaires auraient été aperçus en panne au bord de la route.

🚨 NEWS: the Tesla Semi rollout has been a “disaster” — despite the small number of Tesla Semi’s delivered, they’ve already had to be towed 8 times (!) to date, this most recent failure happening today: pic.twitter.com/Nnw6b2fXeg

— LeGate🤠 (@williamlegate) March 12, 2023