Recharger une voiture électrique deviendra encore plus simple et rapide grâce à Tesla

Tesla était présent au festival de vitesse de Goodwood, avec ses tous nouveaux Superchargeurs V4. Mais il s'agissait d'une version inédite, encore jamais croisées sur les routes. Cette nouvelle version intègre (enfin !) un lecteur de carte bancaire. On vous explique pourquoi ça change tout.

Si vous souhaitez recharger votre voiture électrique, il faut vous rendre dans une station équipée de bornes de recharge. Bien souvent, celles-ci requièrent une carte spéciale, ou une application. C’est le cas des Superchargeurs de Tesla, qui permettent, pour la plupart, de recharger des voitures électriques de n’importe quelle marque. Encore faut-il avoir l’application officielle, et un compte… Mais certaines bornes dans le monde sont équipées d’un lecteur de carte bancaire, pour éviter ces désagréments.

Tesla : enfin le paiement par carte bancaire ?

Et la bonne nouvelle, c’est que Tesla pourrait bien équiper prochainement ses Superchargeurs d’un terminal de paiement par carte bancaire. L’entreprise américaine était présente au festival de vitesse de Goodwood. Elle n’a pas montré une nouvelle voiture mais… une nouvelle borne de recharge. Il s’agit d’un Tesla Superchargeur V4 (de quatrièment génération) que l’on trouve déjà en Europe, et notamment en France depuis quelques jours, sur certaines stations Tesla. Mais ici, la borne de recharge n’est pas comme les autres.

Exclusive: We can reveal a new Tesla V4 Supercharger with contactless bank card area and space for a screen! Global debut at @fosgoodwood, never been shown before! Nice work @TeslaCharging / @Tesla / @elonmusk pic.twitter.com/7jIvVx1A3M — Tesla Owners UK 🇬🇧 (@TeslaOwnersUK) July 14, 2023

Les photos prises lors de l’évènement par l’association Tesla Owners UK montrent en effet un Superchargeur V4 doté d’un écran et d’un emplacement permettant l’intégration d’un système de paiement par carte bancaire, via la méthode sans contact. On ne sait pas encore si cette nouvelle borne sera bientôt déployée, mais Tesla ne l’a pas montré pour rien, c’est sûr.

Une méthode pour gagner encore plus d’argent ?

Pour certains observateurs, l’intégration d’un système de paiement sur les Superchargeurs de Tesla pourrait permettre à l’entreprise américaine de récupérer des milliards de dollars et d’euros de subventions. En effet, de plus en plus d’États aux États-Unis, ou de pays en Europe, réfléchissent à accorder des subventions uniquement pour les bornes sont dotées d’un lecteur de carte bancaire.

Justement, l’Europe prévoit l’obligation pour les bornes d’intégrer un tel système de paiement avant la fin de l’année 2024. C’est déjà le cas en Norvège pour les nouvelles bornes de recharge installées depuis le 1er juillet 2023. De quoi rendre encore plus simple et rapide la recharge d’une voiture électrique.

