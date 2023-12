Les Tesla Model 3 et Model Y perdraient leur bonus écologique en 2024 : ce que l’on sait actuellement

Les rumeurs commencent à circuler sur Internet. Ça serait confirmé : les Tesla Model Y et Model 3 perdraient leur accès au bonus écologique de 5 000 euros dès le 15 décembre prochain. Y compris la Tesla Model Y Propulsion produite à Berlin. Nous avons contacté Tesla pour en savoir plus.

Si vous n’habitez pas dans une grotte, vous devez savoir que le nouveau bonus écologique pour les voitures électriques a été revu de fond en comble. Il prend désormais en compte, notamment, le lieu de production de la voiture pour lui attribuer un score écologique. En dessous d’un certain score, la voiture électrique n’a plus le droit de bénéficier du coup de pousse de 5 000 euros.

Pourquoi les Tesla pourraient perdre leur bonus

Mais, il est encore possible de profiter de l’ancien bonus écologique, si vous commandez votre voiture avant le 16 décembre 2023. Plus précisément, la loi nous dit qu’il s’agit des voitures « commandées ou dont le contrat de location a été signé avant le 15 décembre 2023 inclus« . Si vous passez commande après le 15 décembre 2023, c’est donc le nouveau bonus qui s’applique.

Mais le problème, c’est que les Tesla Model 3 Propulsion et Tesla Model Y Propulsion, qui sont vendues à moins de 47 000 euros, pourraient perdre leur bonus, à cause du critère écologique justement. La Tesla Model 3 Propulsion est fabriquée à Shanghai, en Chine, alors que la Telsla Model Y Propulsion est aussi bien produite en Chine, qu’à Berlin. Et les commandes passées en Europe sont honorées par ces deux usines, de manière aléatoire.

La réponse (bancale) de Tesla

Sur les forums, on commence à voir passer des messages qui signalent que toutes les Model 3 et Model Y perdraient leur accès au bonus. Y compris la Tesla Model Y produite à Berlin (la fameuse équipée de la batterie BYD qui se recharge en 20 minutes). Nous avons donc contacté trois Tesla Center à travers la France (Bordeaux, Paris et Nantes). Sur les trois, un nous a dit ne pas avoir connaissance de cette information. Les deux autres nous ont confirmé la mauvaise nouvelle. Nous avons même reçu un SMS de la part de Nantes qui va dans ce sens.

Mais attention, cela ne veut pas dire qu’il s’agit de la vérité. En effet, il peut s’agir d’une ruse commerciale, permettant d’écouler le plus de voitures électriques possible avant la fin de l’année, pour battre tous les records. Nous n’avons pas réussi à obtenir de réponse officielle de la part de Tesla France.

Ce qui est sûr

Dans tous les cas, il semble certain que les Tesla Model 3 et Model Y produites en Chine perdront leur accès au bonus dès le 15 décembre 2023. Du moins, temporairement. Rappelons en effet que Tesla pourra réaliser une demande de dérogation. Les voitures produites à la Gigafactory de Shanghai pourraient conserver le bonus, si l’entreprise américaine prouve, notamment, que l’usine est alimentée par de l’énergie renouvelable.

Mais cette demande dérogatoire prend du temps, et ne peut pas être formulée avant que la liste définitive des voitures éligibles au nouveau bonus ne soit communiquée, le 15 décembre 2023. Rendez-vous le 15 décembre pour en savoir plus.

Concernant la Tesla Model Y produite à Berlin, on peut se demander si Tesla a la volonté de réserver une partie de cette production pour la France, au risque de rallonger les délais de livraison pour les autres pays d’Europe.

À partir du 1er janvier 2024

Profitons-en également pour rappeler qu’à partir du 1er janvier 2024, le montant du bonus écologique sera également revu. Les premières rumeurs annoncent 8 000 euros (au lieu de 7 000 euros actuellement) pour les foyers les plus modestes. Le bonus de 5 000 euros subira-t-il une baisse de son côté ? Rien n’est moins sûr.

Si vous avez besoin d’une Tesla Model 3 ou Model Y, passez commande avant le 15 décembre 2023. Sinon, patientez, au risque de perdre totalement l’accès au bonus, ou de le récupérer dans quelques mois selon l’évolution de la situation.