Voici le coût d’entretien d’une Tesla : largement moins cher que n’importe quelle autre voiture

Selon une récente étude menée par Consumers Reports, les Tesla seraient les voitures les moins chères à réparer et à entretenir. En revanche, les marques allemandes font office de mauvais élèves.

Si les ventes de voitures électriques ont tendance à stagner, voire à baisser très légèrement en ce début d’année, elles restent tout de même élevées. Cependant, certains points posent encore problème aux automobilistes, tels que l’autonomie et le prix.

Des voitures particulièrement économiques

Il est vrai que cette motorisation reste encore assez onéreuse à l’achat, ce qui dissuade de nombreux conducteurs, et ce, malgré les aides et remises en tout genre. Sans parler de la guerre des prix qui devrait s’intensifier au cours des prochains mois. Cependant, les tarifs ont tendance à baisser, tandis que la parité avec les modèles thermiques se rapproche à grands pas selon certains spécialistes. De plus, on sait déjà qu’à l’usage, il est plus intéressant de rouler avec une voiture électrique sur le plan financier.

Sans parler du coût de l’assurance qui est également plus intéressant pour le moment, même si cela pourrait changer. Par ailleurs, l’entretien coûte aussi moins cher, car le moteur comporte moins de pièces fragiles et que ces autos utilisent moins de consommables tels que les freins. Autant d’éléments qu’il est très important de prendre en compte lors du choix final de sa nouvelle voiture. Car toutes ne se valent pas en ce qui concerne le coût à l’usage, aussi connu sous le nom de TCO (coût total de possession).

Mais alors, qui sont les meilleurs élèves en la matière ? C’est la question que s’est posé le site de Consumer Reports, équivalent américain de nos 60 millions de consommateurs. Et la réponse n’est pas si étonnante que cela. En effet, dans son article, CR indique que ce sont les voitures électriques de Tesla qui sont globalement les moins onéreuses à l’usage, et notamment en raison des coûts d’entretien et de réparation très bas. Pour arriver à ce résultat, les enquêteurs ont interrogé des propriétaires de véhicules de différentes marques sur leurs dépenses annuelles.

Que ce soit pour les vidanges d’huile ou encore les changements de freins ou de pneus, entre autres. Or, les voitures électriques nécessitent beaucoup moins de maintenance et usent moins leurs disques et plaquettes, grâce notamment au freinage régénératif. À noter que l’enquête n’a pas pris en compte les dépenses liées aux réparations en cas d’accident. Si l’on pense que ces dernières sont souvent plus chères que pour une auto thermique conventionnelle, ce n’est d’ailleurs en fait pas le cas.

Des différences significatives

Mais concrètement, combien cela coûte-t-il d’entretenir sa Tesla ? Avant de répondre à celle question, il faut savoir que Consumer Reports donne des chiffres moyens par marque, en se basant sur les coûts de tous les modèles confondus. Mais ceux de la marque américaine possèdent globalement tous la même conception, et les prix de la main d’œuvre et des pièces devrait donc être similaire sur une Model 3 ou une Model X. En moyenne, il faut compter 580 dollars, soit environ 542 euros selon le taux de change actuel durant les cinq premières années de possession.

Un chiffre qui passe ensuite à 3 455 dollars, soit environ 3 231 euros durant la période qui va de six à dix ans après l’achat. En une décennie, une Tesla ne coûte que 4 035 dollars (environ 3 773 euros) en entretien divers et varié. Mais qu’en est-il des autres marques. C’est ce qu’a voulu savoir Consumer Reports, qui a comparé plusieurs constructeurs, sans prendre en compte les motorisations. Ainsi, les voitures thermiques et électriques sont ici confondues, alors que Tesla est la seule marque du classement à ne vendre que des autos zéro-émission (à l’échappement).

Tout en bas de la liste, nous retrouvons Land Rover, qui ne commercialise pas le moindre véhicule électrique pour le moment, même si cela pourrait changer. Ainsi, une voiture de la gamme coûte 4 250 dollars (environ 3 974 euros) sur les cinq premières années. Cela pourrait sembler raisonnable, dans une moindre mesure, mais en dix ans, le coût s’envole pour atteindre un total de 19 250 dollars, soit environ 18 004 euros. Les constructeurs allemands tels que BMW, Audi, Mercedes et Porsche sont aussi des cancres, avec des coûts compris entre 9 500 et 14 090 dollars en dix ans.