Elon Musk confirme le retard de la voiture électrique à 25 000 $ de Tesla et explique pourquoi

S’il devait initialement être dévoilé le 8 août prochain, la prochaine voiture électrique de Tesla, aussi connu sous le nom de Cybercab a été reporté de deux mois. Et Elon Musk a pris la parole pour expliquer les raisons de ce retard.

Tesla ne chôme pas depuis quelque temps, alors que la firme américaine doit faire face à une forte baisse de ses ventes en Europe et qu’elle est fortement chahutée par les constructeurs chinois. Comme l’avaient d’ailleurs prédit les spécialistes quelques années plus tôt.

Un changement de taille

Ainsi, la firme travaillerait sur sa Model Y restylée, dont un prototype a récemment été aperçu, mais ce n’est pas tout. En effet, et outre le Roadster qui continue de se préparer, le constructeur est également en train de développer un Robotaxi. Ce dernier est annoncé depuis un petit bout de temps, et devrait finalement remplacer la Model 2 dont le lancement aurait été mis en pause. En mai dernier, nous découvrions les premières images de ce nouveau véhicule, qui devait être dévoilé le 8 août prochain.

Mais les plans de la firme américaine pourraient finalement avoir changé. Et pour cause, il y a quelques jours, le site américain Bloomberg affirmait que la révélation prévue dans quelques semaines n’auraient en fait pas lieu. À vrai dire, elle serait même reportée de deux mois, ce qui donnerait un évènement au mois d’octobre seulement. Et tout ça, sans que Tesla ne confirme cette information, et encore moins qu’elle donne des explication à ce report.

Requested what I think is an important design change to the front, and extra time allows us to show off a few other things — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024

Car si la firme est coutumière des lancements retardés, ce n'est pas dans ses habitudes en ce qui concerne les révélations.

Car si la firme est coutumière des lancements retardés, ce n’est pas dans ses habitudes en ce qui concerne les révélations. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi le Robotaxi, aussi connu sous le nom de Cybercab est-il ainsi repoussé ? Car on ne parle pas ici d’une semaine, mais bien de deux mois, ce qui est énorme. Et bien voilà que l’on commence à en savoir un peu plus, grâce au youtubeur Warren Redlich, qui s’est exprimé dans une vidéo. Ce dernier explique qu’une source interne à Tesla lui aurait expliqué que l’équipe en charge du design aurait eu une nouvelle idée pour le style de la voiture.

Ce qui aurait donné lieu à une réunion, qui aurait sans doute été conclue par le besoin de reporter la présentation du véhicule. Selon l’internaute, il s’agirait d’un changement assez important dans la conception du Robotaxi, qui concernerait la structure de la partie avant, sans plus de détails pour le moment. Et les déclarations de Warren Redlich semblent être correctes, puisqu’elles ont été confirmées par Elon Musk lui-même sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Un report, vraiment ?

L’homme d’affaires indique en effet avoir demandé à ses équipes de faire évoluer le design de l’avant, et confirme que la révélation de la voiture serait bien reportée en indiquant que le temps supplémentaire permettra également de montrer d’autres choses. Cependant, il ne donne pas plus d’informations à ce sujet, et on ne sait donc pas très bien ce à quoi il faudra nous attendre pour ce Cybercab. Ce dernier devrait prendre la forme d’un coupé électrique à deux places, comme le montraient déjà des premières images datant de 2023.

Selon le site Next Big Future, Elon Musk aurait été très agacé par les informations relayées par Bloomberg, et aurait demandé à ses équipes de tout faire pour que la présentation ait bien lieu le 8 août. Faut-il donc s’attendre à un report ou non ? La question reste sans réponse pour le moment, et il est difficile de savoir sur quel pied danser. Car les changements sur le prototype peuvent être réalisés assez facilement, mais cela demande tout de même un peu de temps.

On sait cependant déjà que le Tesla Robotaxi sera doté de la conduite autonome, sans doute de niveau 3, et il se peut qu’il fasse appel à des rétroviseurs-caméras. C’est ce qu’avait laissé penser une photo d’un prototype de Model 3 récemment aperçu sur la route. Quoi qu’il en soit, le véhicule devrait être très abordable, avec un prix de base tournant autour des 25 000 dollars seulement. De quoi faire frémir les Renault 5 E-Tech et autre Volkswagen ID.2 ? Sans aucun doute !