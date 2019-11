La firme californienne Tesla est sur le point de révéler son pick-up électrique. Comment suivre en direct cette présentation attendue de pied ferme ? Quelles caractéristiques seront, ou pas, confirmées par Elon Musk ? Voici un petit guide à consommer sans modération.

Mise à jour du vendredi 22 novembre : le pick-up Cybertruck a été annoncé, et il ne ressemble pas du tout au concept-car ci-dessus.

Article original :

Nombreux ont été les véhicules électriques à avoir déchaîné les passions et les médias aussi bien généralistes que spécialistes au cours de l’année 2019. Parmi eux, citons, pêle-mêle, le Tesla Model Y, la Porsche Taycan ou encore la Ford Mustang Mach E. Le pick-up zéro émission imaginé et conçu par les équipes d’Elon Musk appartient définitivement à cette catégorie.

Pour les lève-tôt

Le « Cybertruck », de son surnom, n’a jamais été aussi proche. Actuellement sur le pied de guerre, la firme californienne organise en effet une conférence dédiée le jeudi 21 novembre, à 20h, heure du pacifique, au sein de son Tesla Design Center d’Hawthorne. Une présentation sera diffusée en direct sur la page YouTube du groupe. Mais attention toutefois, les plus passionnés d’entre vous devront se lever (très) tôt pour y assister.

Décalage horaire oblige, ce rendez-vous apparaîtra sur nos écrans le vendredi 22 novembre à 5h du matin, heure française. L’occasion de découvrir une voiture électrique pas comme les autres. Le pick-up devrait en effet arborer un design futuriste inspiré du film Blade Runner, d’après les nombreuses références de l’entrepreneur américain lors des teasings publiés sur Twitter.

Cybertruck unveil Thursday night pic.twitter.com/AHBxaubdhO — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2019

Une large autonomie attendue

Côté caractéristiques, le véhicule offrirait une gargantuesque autonomie oscillant entre 650 et 800 kilomètres, à en croire Digital Trends. Ce six places s’équiperait aussi de quatre roues motrices, de caméras 360 degrés et de suspensions autonivelantes. Autant d’informations à prendre avec des pincettes que Tesla confirmera, ou pas, lors de son show. Après plusieurs reports, le Jour-J est plus que jamais proche.