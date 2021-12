Volkswagen ID.5 : tous les tarifs du SUV coupé électrique éligible au bonus écologique

Volkswagen a communiqué la grille tarifaire de son ID.5, dernier né de son offre électrique. Ce SUV coupé débute à partir de 51 450 euros, hors bonus écologique.

Début novembre, le groupe allemand Volkswagen levait le voile sur un tout nouveau SUV coupé électrique, j’ai nommé l’ID.5. C’est le quatrième modèle de la gamme après l’ID.3, l’ID.4 et la compacte ID.Life. Sauf qu’au moment de sa présentation, aucun prix n’avait été communiqué par la firme d’outre-Rhin.

À l’époque, Volkswagen s’était surtout montré bavard à propos de la fiche technique et du nombre de versions de son véhicule. D’ailleurs, l’ID.5 partage la même motorisation que l’ID.4, qui débute, pour rappel, sous la barre des 45 000 euros dans sa configuration la plus simple. Le véhicule est en fait une version coupée de l’ID.4.

Trois versions

L’ID. 5 Pro et le modèle Pro Performance affichent respectivement une puissance de 174 et 204 ch, pour la même autonomie de 513 kilomètres WLTP grâce à leur batterie de 77 kWh. De son côté, la déclinaison GTX grimpe à 299 ch, mais avec un rayon d’action forcément plus faible — 489 kilomètres — malgré le même accumulateur.

Pour connaître encore plus de détails (accélération, vitesse de pointe, dimensions, coffre, puissance de charge, technologies embarquées), rendez-vous dans cet article d’officialisation bien plus généreux en informations. Et passons désormais au vif du sujet : la grille tarifaire de la Volkswagen ID.5, disponible dans un communiqué de presse.

Des prix plus élevés qu’attendu

Mauvaise nouvelle : les bruits de couloirs autrefois entendus selon lesquels l’ID.5 d’entrée de gamme s’arracherait 1500 euros de plus que l’ID.4 à configuration à peu près équivalente, ne sont absolument pas au menu du jour. Car l’ID.5 Pro débute à partir de 51 450 euros, soit un tarif bien plus onéreux comparé à son petit frère.

À ce prix-là, vous pouvez bénéficier du bonus écologique de 2000 euros. Même chanson pour l’ID.5 Pro performance, fixée à 53 050 euros. La note grimpe un peu plus avec l’ID.5 GTX, lancée au prix de 57 950 euros. Des tarifs qui paraissent relativement élevés en comparaison de ceux de l’ID.4.

