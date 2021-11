Volkswagen : la production de ses voitures électriques est stoppée, voici pourquoi

Le groupe Volkswagen a été contraint de mettre à l’arrêt ses usines de Zwickau et Dresde, où sont assemblées les ID.3, ID.4, Audi Q4e-tron et Cupra Born. La faute à la pénurie de composants qui frappe de plein fouet le secteur automobile.

Fermeture d’usines Renault au troisième trimestre, voitures BMW sans écran tactile, Tesla Model 3 livrée avec des trous au lieu de ports USB-C : la pénurie de composants qui touche toute l’industrie de l’électronique a un impact fort sur un grand nombre de secteurs, y compris celui de l’automobile.

Volkswagen fait d’ailleurs partie des dernières victimes collatérales : le groupe allemand a été contraint de fermer deux de ses usines en charge de produire les véhicules électriques de la marque et ses filiales. Les deux sites concernés sont ceux de Zwickau et Dresde, tous deux situés dans le land de Saxe.

Quelles voitures électriques concernées ?

Les chaînes d’assemblage ne tournent plus à plein régime — elles sont même arrêtées — en raison justement de la pénurie de composants qui empêche Volkswagen de poursuivre ses opérations. La firme d’outre-Rhin est en effet en manque de semi-conducteurs, une pièce élémentaire pour finaliser la construction de ses voitures.

Une porte-parole de l’entreprise a confirmé la mauvaise nouvelle à Automobilwoche. Une mauvaise nouvelle qui touche bien évidemment Volkswagen, mais également ses filiales Audi et Cupra. Outre les ID.3, ID.4 et ID.5 (en préproduction), ce sont aussi l’Audi Q4e-tron et la Cupra Born qui sont affectées par cette pause.

5000 exemplaires passent à la trappe

Les usines resteront silencieuses une semaine durant… pour un total de 4 jours. En Saxe, le mercredi 17 novembre était en effet férié (Jour de Repentance) : le timing de Volkswagen n’est donc pas anodin. Il n’empêche, cela empêchera la fabrication de 5000 modèles au cours de la période.

À l’heure actuelle, Volkswagen n’a pas communiqué sur les effets de ces fermetures, notamment au niveau des délais de livraison. C’est en tout cas la deuxième fois que le groupe se résout à prendre ce type de décision : plus tôt dans l’année, ce sont les lignes de production de l’usine de Wolfsburg — Golf et Tiguan — qui ont été mises à l’arrêt.

