La Volkswagen ID.4 chatouille les 30 000 euros grâce à la version City

Volkswagen a dévoilé les déclinaisons entrée de gamme de son ID.4. En finition Pure City, le SUV électrique débute à 39 370 euros, ou 32 370 euros avec le bonus écologique maximal.

En septembre 2020, le géant allemand Volkswagen levait le voile sur le SUV électrique ID.4, deuxième modèle branché issu de sa plateforme MEB. Quelques jours plus tard, la firme d’outre-Rhin révélait les prix et équipements définitifs… attribués aux versions de lancement, les 1st et 1st Max.

Pour aller plus loin

Volkswagen ID.4 : les prix définitifs et équipements révélés en détail

La marque allemande revient en ce début d’année 2021 avec les déclinaisons plus classiques, et surtout entrée de gamme, de son automobile. Les commandes ont d’ailleurs d’ores et déjà débuté, pour des livraisons qui débuteront à partir du mois de mars ou d’avril, indique un communiqué de presse officiel.

Près de 30 000 euros avec le bonus écologique

Comme la compacte ID.3, la Volkswagen ID.4 Pure a notamment le droit à la version City. C’est la moins onéreuse de la gamme, mais aussi la moins puissante : 109 kW, soit 148 ch, et une batterie de 52 kWh lui conférant une autonomie de 345 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP.

Source : Volkswagen Source : Volkswagen Source : Volkswagen

L’ID.4 Pure City est commercialisée au prix de 39 370 euros. Ce tarif chute considérablement après l’application du bonus écologique maximal (7000 euros) auquel la voiture est éligible, à savoir 32 370 euros. Le SUV s’approche dangereusement des 30 000 euros, le rendant déjà plus abordable, malgré son autonomie très modeste.

Pour aller plus loin

Volkswagen ID.6 : voilà à quoi devrait ressembler le futur SUV électrique

Une variante ID.4 Pure Performance City est aussi au programme, avec le même accumulateur de 52 kWh, mais avec un moteur plus puissant (125 kW, ou 170 ch). Comptez 40 870 euros, ou 33 870 euros avec l’aide financière de l’État. Pour encore plus de performances, il faudra se tourner vers la version ID.4 Pro Performance.

Une version GTX en approche

Disponible à partir de la finition Style (47 660 euros), ce modèle profite d’un moteur de 150 kW (204 ch) et d’une batterie de 77 kWh qui lui offre une autonomie de 520 kilomètres. C’est tout de suite plus intéressant. « Dans sa version la plus puissante, l’ID.4 atteint 100 km/h en 8,5 secondes et toutes les variantes offrent une vitesse de pointe réglementée de 160 km/h », peut-on lire.

L’entreprise affirme qu’« un modèle sportif équipé d’une transmission intégrale suivra dans le courant de l’année sous le nom de ID.4 GTX ». La production de la Volkswagen ID.3 a déjà débuté à Zwickau (Allemagne), Anting et Foshan (Chine). Les usines de Chattanooga (USA) et à Emden (Allemagne) suivront en 2022.