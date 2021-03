Voltswagen : le nouveau nom de Volkswagen aux USA

Afin de tourner définitivement la page du Dieselgate, Volkswagen change d’identité outre-Atlantique et marque sa volonté d’électrification : Voltswagen sera le nouveau nom du groupe.

Depuis quelque temps, le groupe Volkswagen souhaite être pris au sérieux dans le monde des véhicules électriques. Avec de grandes ambitions pour le futur, « Voltswagen » n’est pas qu’un simple changement de nom : c’est une déclaration publique prouvant l’investissement du groupe dans la mobilité électrique.

Produire les meilleurs véhicules pour les conducteurs

La « voiture du peuple » (Volkswagen en allemand) ne compte pas pour autant changer de philosophie. Le but pour le groupe allemand restera de proposer des véhicules accessibles au plus grand nombre, et qui seront les meilleurs de leur catégorie. Toutefois, dans leur communiqué de presse, Voltswagen précise que le but est désormais de permettre aux gens de se déplacer d’un point A à un point B, en véhicule électrique.

Il n’y a plus de doute permis : il faudra compter sur Voltswagen pour la décennie qui arrive, pour être la voiture électrique du peuple. Le PDG de Voltswagen of America a déclaré : « L’idée de la voiture du peuple est l’essence même de notre entreprise. Nous l’avons déclaré dès le début de notre virage vers le futur électrique, nous allons produire des véhicules électriques pour des millions de personnes, et non pas uniquement pour des millionnaires ».

Une pique sans doute lancée à une marque californienne de véhicules électriques trop onéreux aux yeux du PDG de Voltswagen of America. Avec l’arrivée de son SUV ID.4 sur le continent américain, le groupe réaffirme son implication environnementale pour le futur proche. Outre la réduction de l’impact carbone de la firme qui sera réduite de 30 % d’ici 2025, la neutralité carbone est annoncée pour 2050.

Pour ce faire, l’ensemble des marques du géant allemand va lancer 70 modèles de véhicules électriques dans la décennie en cours, et projette de vendre 1 million d’unités avant 2025. Pour le moment, il n’est pas précisé si le changement d’identité sera réservé aux USA, ou s’il en sera de même pour l’Europe.