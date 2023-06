Volvo dévoile une version très spéciale de son nouveau EX30 électrique, et on adore

Quelques mois après son grand EX90, Volvo lève le voile sur sa voiture électrique EX30, qui devient le plus petit modèle de la gamme et aussi la voiture la moins chère de Volvo. Il se décline également dans une inédite version Cross Country plus baroudeuse, qui semble être passée inaperçue malgré son style très désirable.

Si la parité des tarifs entre les voitures thermiques et électriques n’est pas encore atteinte, les prix de ces dernières ont tendance à baisser au fil des années. C’est d’autant plus le cas des modèles compacts, alors que le marché est de plus en plus concurrentiel. Après Tesla, Renault ou encore Volkswagen, c’est désormais au tour de Volvo d’y faire son entrée.

Une nouvelle version baroudeuse

C’est ainsi que la firme suédoise a levé le voile sur son nouvel EX30, un petit SUV compact annoncé depuis plusieurs mois déjà. Quelques mois après la présentation de l’EX90, qui remplacera le XC90, ce nouvel arrivant vient rivaliser frontalement avec les Renault Mégane E-Tech, Tesla Model Y et autres Volkswagen ID.3.

Nous avons eu la chance de pouvoir approcher et monter à bord du SUV électrique, qui débarquera dans les concessions au début de l’année prochaine. Si plusieurs motorisations seront proposées dans la gamme, les clients pourront aussi choisir une variante également présentée par la marque, mais qui est passée assez inaperçue. Il s’agit de la Cross Country, une appellation déjà bien connue puisque utilisée par la marque depuis plusieurs années.

Plusieurs photos ont été publiées par le constructeur lui-même, qui détaille également quelques informations dans un communiqué. Ce dernier reste tout de même assez succinct et se contente d’annoncer qu’il sera équipé de jantes de 19 pouces. Une monte de 18 pouces sera également proposée en option, équipée de pneus sur mesure, sans donner plus de détails à ce sujet.

La firme suédoise, qui va devoir reporter le lancement de son EX90 annonce également que le SUV affichera une garde au sol surélevée, sans en dire plus. Cette variante se distingue également par des plaques de protection à l’avant et à l’arrière ainsi sur sur les côtés, tandis que le pare-chocs avant et le coffre se dotent de panneaux noirs spécifiques. Enfin, le marquage Cross Country vient compléter l’ensemble.

Une fiche technique inchangée

En revanche, aucune photo du poste de conduite n’a encore été montrée, mais nul doute que nous devrions retrouver une présentation similaire à la version standard. Pour mémoire, celle-ci se est plutôt dépouillée et s’équipe d’un écran tactile de 12,3 pouces en format vertical et tournant sous Android Automotive, qui intègre toutes les données relatives à la conduite. Comme la Model Y, l’EX30 n’est pas doté de combiné d’instrumentation.

La version Cross Country devrait sans doute profiter d’un traitement spécifique, mais rien n’a encore été confirmé par le constructeur. Pas un mot non plus sur les motorisations, mais les journalistes du site Motor Authority soulignent que celles-ci seront identiques à la version standard. Cependant, il est possible (et assez logique), que seule la déclinaison quatre roues motrices soit reconduite.

Celle-ci porte le nom de Twin Performance et associe deux moteurs électriques, soit un sur chaque essieu. Le tout affiche une puissance combinée de 315 kW, ce qui environ 428 chevaux, pour un couple de 543 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,6 secondes tandis que la batterie de 69 kWh assure une autonomie allant jusqu’à 460 kilomètres selon le cycle WLTP. Il n’est cependant pas exclu que celle-ci soit légèrement inférieure sur cette version, en raison d’un coefficient de trainée plus important.

Rival des Hyundai Kona et autres BYD Atto 3, entre autres, le nouveau Volvo EX30 ouvrira ses commandes au cours de l’année prochaine pour sa version baroudeuse. On ne connaît en revanche pas encore son prix, alors que le modèle standard débute à partir de 37 500 euros, ce qui le rend éligible au bonus écologique, tout du moins pour le moment…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.